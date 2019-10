Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Seit Ende Januar sind in Oberhavel sieben neuwertige Pferdeanhänger von den Höfen gestohlen worden. Auch in anderen Lankreisen verschwinden Pferdetransporter auf Nimmerwiedersehen. Der Gesamtschaden liegt in Oberhavel aktuell bei rund 53 000 Euro.

Der jüngste Fall ereignete sich in Germendorf. Dort verschwand vom Reiterhof Sandig ein Anhänger. Wann genau er gestohlen wurde, lässt sich nicht ermitteln. Die Polizei spricht von einem Zeitraum vom 6. bis zum 10. Oktober. "Die Diebe müssen nachts ganz frech auf den Hof gefahren sein", überlegt Nadja Sandig. Tagsüber sei zu viel Betrieb auf dem Gelände. Dass das Verschwinden des Anhängers einer Einstellerin mehrere Tage unentdeckt blieb, sei nicht ungewöhnlich. Die Einstellerin sei viel mit ihren Pferden unterwegs, benutze den Anhänger regelmäßig. "Da ist es nicht aufgefallen", sagt Nadja Sandig. Erst als die Besitzerin auf den Hof kam und nach ihrem Hänger suchte, wurde der Diebstahl offensichtlich. Obwohl der Hänger abgeschlossen war, hinderte das die Diebe nicht, fette Beute zu machen. Sandigs haben aber aus dem Diebstahl gelernt jetzt ihre Hänger so geparkt und gesichert, dass sie nicht einfach weggefahren werden können.

Andere Höfe wie die der Reitanlage am Katharinensee in Schildow haben überall Kameras auf dem weitläufigen Gelände angebracht. "Das bringt eine Menge", sagt Chefin Selina Sieber, bis jetzt sei kein Hänger weggekommen. Auch nachts habe man sich elektronisch abgesichert, damit keine Bewegung unbemerkt bleibe.

Tobias Pfitzmann aus Linde, Pferdehofbetreiber und Vorsitzender des Kreispferdesportverbands Oberhavel, hatte bislang Glück. "Das liegt auch daran, dass wie auf dem Hof wohnen und alles mitbekommen", so Pfitzmann. Er ist der Ansicht, dass die gehäuften Diebstähle von hochwertigen Anhängern ganz gezielt ausgeführt wurden. "Ich gehe von organisierter Kriminalität aus", sagt Pfitzmann. Er vermutet, dass die Hänger samt Nummernschild Richtung Osten verschwinden. Die Polizei hatte dazu keine näheren Erkenntnisse.

Die Fälle in Oberhavel:

- 24. Januar Hohenbruch. Ein Hänger verschwindet vom Reiterhofgrundstück. Verlust: 8 000 Euro.

- 11. Juli Vehlefanz. Zwei Pferdetransporter verschwinden. Dafür werden das Torschloss der Anlage an der Lindenallee und die Kastenschlösser der Hänger aufgebrochen. Schaden: 14 000 Euro.

- 15. bis 20. Juli Bötzow. Vom Hofgelände von Landwirt Lutz Blum werden zwei Hänger gestohlen. Schaden: 18 000 Euro.

- 17. September Staffelde. Von der umzäunten Reitsportanlage am Triftweg stehlen Unbekannte einen Hänger. Wert: 6 000 Euro.

- 6. bis 10. Oktober Germendorf. Diebe nehmen trotz Schloss unerkannt einen Pferdeanhänger mit. Verlust: etwa 7 000 Euro.