Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Andernorts wird bereits über den Quantencomputer fantasiert. Fürstenbergs Stadtverordnete konzentrieren sich da eher auf das Machbare. Damit der technologische Wandel nicht wie eine Lawine das Seenland unter sich begräbt, haben sich die Stadtväter und -mütter während ihrer jüngsten Zusammenkunft auf eine Arbeitsgruppe (AG) Digitales verständigt. Erstmalig wird am 11. November beraten. Freilich nicht um 11.11 Uhr, sondern um 18.30 Uhr. Das Treffen findet im Jugendklub auf der Festwiese statt.

Bis es zu dieser Einigung kam, diskutierten die Stadtverordneten intensiv über Möglichkeiten und Konsequenzen einer solchen AG. Philipp Berg (Fraktion Vielfalt) erläuterte die Intention des Beschlussvorschlages, den seine Fraktion eingebracht hatte. Zwar sei am 22. August bereits der grundsätzliche Beschluss dazu gefallen, damit es aber nicht bei einer Absicht bleibt und damit Einzelheiten der AG-Tätigkeit korrekt verabredet werden können, plädiere die Fraktion für eine erneute Beratung. Jeder Ausschuss des Rates möge ein Mitglied in die AG delegieren, ebenso jede Fraktion, wobei dies auch ein sachkundiger Einwohner sein könne. Bis ins Detail folgten in dem Beschlussvorschlag, von Berg vorgetragen, weitere Empfehlungen, wie man am sinnvollsten und rechtssicher, gleichsam wasserdicht, die AG-Zusammensetzung steuert, und wie oft Sitzungen abzuhalten sind.

Ziel des Ganzen: die Erstellung einer "digitalen Agenda" für die Stadt Fürstenberg, die sich auf möglichst alle Bereiche des öffentlichen Lebens, der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge bezieht.

Olaf Bechert von der CDU-Fraktion befürwortete zwar den erneuten Vorstoß der Vielfalt-Fraktion. Schlimm wäre es, wenn alles wieder einschliefe. "Aber warum sollte das jetzt beschlossen werden", möglicherweise täte es auch eine pragmatische Verabredung. David Röwer (Vielfalt) betonte nochmals, man sollte so konkret wie möglich werden und nun vorangehen, um endlich etwas zu tun.

Clemens Hinkeldey (AfD) äußerte sich skeptisch, viel zu kleinteilig sei der Antrag. Man könne dies auch unproblematischer regeln. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) gab zu verstehen, es fehle eigentlich vor allem eine Person, die den Hut aufhabe, und wie solle dies eigentlich im Konkreten dann organisiert werden. Eine weitere Frage: Wo wolle man beraten? Philipp Berg erwiderte, keineswegs wolle man alles in Bürokratie ersticken, "das soll kein Zwang sein". Es gehe vor allem erst einmal um den Ruck, dass etwas geschieht. Man halte einen strafferen Zeitplan einfach für erforderlich in Sachen Digitalisierung. Wobei diese Arbeitsgruppe keinerlei Selbstzweck darstelle, ewig tagen solle sie auch nicht. Zeitnah sollten Ergebnisse geliefert werden.