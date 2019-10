Roland Möller

Neuruppin Ende Oktober ist in den Kalendern der Laufszene für den Neuruppiner Hubertuslauf dick angestrichen. Ein Start ist schon fast Pflicht. So kamen auch am Sonntag zur 44. Auflage trotz der erschwerten Verkehrsverbindungen viele Läufer aus Nah und Fern. "Die Anreise war nicht einfach, aber die Strecken und das Umfeld sind hier schon super", sagte die Madeleine Lewin. Die Berlinerin verpasste über die acht Kilometer nur um eine Sekunde Rang drei. "Fast 400 Starter sind bei den Verkehrsbedingungen rund um Neuruppin super, der Hubertuslauf lockt die Läufergemeinschaft. Da freut man sich als Veranstalter", sagte Thomas Krieglstein vom ausrichtenden Kreissportbund.

Auch die gebürtige Alt Ruppinerin Ellen Schlieker, Siegerin über die acht Kilometer, nahm wieder Anlauf und verband ihren Heimatbesuch mit dem "Hubertus". "In Alt Ruppin auf der Crossstrecke begann ja alles", erzählte sie nach dem Rennen. Für den VfL in der Havelstadt schnürt die die Schuhe. "Ich bin ja schon 21 Jahre in Brandenburg und weg aus Ruppin." Und zwischenzeitlich auch mit Abstand zum Sport. Doch seit 2015 trainiert sie wieder intensiver, bis zu viermal wöchentlich in mehreren Disziplinen. Hinzu kommt nicht selten ein Wettkampf am Wochenende.

Bis fünfmal pro Woche

"Ich laufe jedoch eigentlich nur auf der Bahn", erzählt die Mutter von vier Kindern – 20, 17, 15, der Jüngste wird bald elf. Das Gelände sei nur ihr Ausgleich, beschrieb die 49-Jährige drei Tage vor ihrem runden Geburtstag. "Ich hatte mir Chancen ausgerechnet. Ich wollte in die Top-Drei und ahnte, dass eine 35er-Zeit nötig ist." Allerdings ohne permanent auf die Uhr zu sehen. Denn "ich werfe während des Rennens keinen Blick darauf". Die Försterin läuft nach Gefühl, immer mit genügend Power, "um zum Schluss einen Spurt anzusetzen". Zwei Kyritzer hatten sie auf dem Rückweg überholt. Das Dranbleiben fiel ihr schwer. Ein langer Schritt half, um nicht Abreißen zu lassen. Es klappte. Auf die Zweitplatzierte, eine 16-Jährige aus Neubrandenburg, brachte Ellen Schlieker ein Polster von knapp einer Minute ins Ziel, auf die Dritte, die Wittstockerin Anja Grothe-Kraft, sogar zwei.

Medaillensatz beim "Hubertus"

Es war nach dem Comeback vor vier Jahren zwar die dritte Teilnahme am "Hubertus", jedoch die zweite im Laufen. Auf Bronze lief sie 2016 (35:12 Minuten). Im Jahr darauf verhinderte ein Fersensporn weitgehend sportliche Betätigung. Voriges Jahr feierten die Schliekers einen Doppelerfolg: Antonia und Ellen kamen hinter Claudia Weiß zeitgleich ins Ziel beim Walking. "Wir hatten eigentlich auf der ganzen Strecke nur miteinander geschnattert", erinnert sich die Mutter an den Wettkampf, der ihre Einstellung zum Walken verändert hat. "Heute weiß ich, dass es sogar anstrengender sein kann als das Laufen." Ursache dafür: Die Abrolltechnik des Fußes.

Wie dem auch sei: Ihren letzten offiziellen Wettkampf als 49-Jährige beendete sie als Gold-Ellen. Das eigene vorgezogene Geschenk. Im elterlichen Heim gab es ein zweites. "Mama tischte Königsberger Klopse auf." Ohne Kapern, mit Möhrchen und vor allem prächtiger, heller Soße. Mit dem Sieg am Sonntag komplettierte Ellen Schlieker also den Medaillensatz.

Zufrieden, aber nicht richtig glücklich wirkte Stefan Schulz. Der Sieger über die 27 Kilometer wiederholte zwar seinen Vorjahreserfolg. Aber "nach der Pleite beim Ironman in Frankfurt, der verpassten Chance der Qualifikation für den Hawaii-Ironman, bin ich in ein Loch gefallen", gab Schulz zu. Er hatte zwei Jahre für seinen sportlichen Höhepunkt auf der Insel im Pazifik trainiert. Hochintensiv. 30 Stunden wöchentlich. Und dann jedoch sein Ziel, ein Lebenstraum, im Juni verfehlt. "Ich habe mein Training danach stark zurückgefahren." Nicht ohne Folge. Dies ist zu sehen. Er hat acht Kilogramm zugenommen. "Jetzt ist die Familie erst einmal wichtiger. Aber der Hubertuslauf lockt dann doch", gestand Stefan Schulz. Hawaii ist dagegen erstmal vom Tisch. "Der Schock war und ist schon groß. Ich habe soviel investiert, hatte vor Frankfurt ähnliche Leistungsparameter wie mein Trainingskumpel Christoph Mattner. Während ich sie dann nicht abrufen konnte, hat es Christoph geschafft", erzählte er. Mattner hatte die Quali beim Rennen in Hamburg geschafft. Bei der Übertragung des Hawaii-Ironman hätte Schulz acht Stunden weinen können, gab der Spitzenmann des Ruppiner Triathlonvereins zu. Der Start beim Hubertuslauf habe aber gutgetan. "Ich habe viele Bekannte getroffen und meine Zeit ist erstaunlich gut: Nur eine Minute schlechter als im Vorjahr."

Von der Strecke abgekommen

Auch Thomas Röper, der Doppelsieger – Erster beim Drei-Kilometer-Firmenlauf und über die acht Kilometer – verführte der gute Ruf des Hubertuslaufes, in seine Laufschuhe zu schlüpfen und gleich zweimal zu starten. "Das ist ein Höhepunkt im Jahr, da war klar, dass ich trotz weniger Trainingseinheiten an den Start gehe. Hier macht es immer Spaß und die Zeiten waren dann sehr gut", blickte Röper zurück. Die Röpers standen sogar zu viert an den Startlinie. Nur Kilian, der die Sportschule Potsdam besucht, fehlte. Er ist im Trainingslager. Aber Henriette und Antje waren dabei, Clemens ebenso. Er verpasste eine bessere Platzierung, weil er sich wie auch Lars Kernchen verirrt hatte und kurz von der Strecke abgekommen war. "Da stand wohl kein Streckenposten, und sie wählten die falsche Richtung. Sie merkten dies zwar, doch da waren einige Plätze futsch. Das ist ärgerlich", erzählte Thomas Röper. Eigentlich sei beim Hubertuslauf immer alles bestens organisiert, wundert sich der Familienvater. Auch Thomas Krieglstein konnte sich dies nicht erklären: Es sei ärgerlich, doch ansonsten habe er nur positive Meinungen zur Organisation des Hubertuslauf gehört. Und er ist sich sicher, auch 2020 werden wieder hunderte Läufer am letzten Oktober-Wochenende nach Neuruppin zum halbrunden Jubiläum des Hubertuslauf kommen.