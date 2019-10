Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Anfang Februar 2020 beginnt der Bau eines Park&Ride-Platzes am Bahnhof Küstrin-Kietz. Die entsprechende Vereinbarung dafür haben am Dienstag Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert für die Gemeinde Küstriner Vorland und Andreas Gollek, Leiter der Anlagenplanung Regionalnetze für die Deutsche Bahn, unterzeichnet. Mit dem Parkplatzbau startet der Neubau der Vorflut- und der Oderbrücke der Bahn. Der eigentliche Brückenbau ist von Ende 2020 bis Ende 2022 geplant.

Insgesamt werden 301 Parkplätze entstehen, darunter auch solche für Behinderte, informiert Hartmut Schreiter, Projektleiter des Gesamtvorhabens Bahnbrückenbau. Vorgesehen sind in Absprache mit dem Amt auch der Bau von Fahrradständern, E-Bike-Ladestationen und einer Buswendeschleife samt überdachtem Haltesteig. Der Anschluss an die Linien der Busgesellschaft wird geprüft. Der gesamte Park&Ride-Platz erhält eine Umzäunung und eine Beleuchtung auf der Grundlage einer modernen Solaranlage. Die Bahnhofstraße werde lediglich repariert, was aber auch zur Verkehrsberuhigung beitrage, so Hartmut Schreiter. Saniert werde auch der Tunnel unter der Bahn.

Das Projekt sei für die Bahn im Zuge des Brückenbaus unverzichtbar, weil das Bauvorhaben so unter Vollsperrung des Abschnittes zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn erfolgen soll. "In den zwei Jahren des Brückenbaus wird die Regionalbahn RB 26 deutlich pünktlicher und zuverlässiger sein, als wenn wir mit Schienenersatzverkehr über eine längeren Zeitraum agieren würden", so Andreas Gollek.

Spätere Nutzung vorbereitet

Lothar Ebert bezeichnete das Bauvorhaben als "Lottogewinn mit Zusatzzahl für die Gemeinde", die mit Ausnahme von Grundstückskäufen keine Kosten hat. Nach Ablauf der Bindefrist von fünf Jahren könne die Gemeinden die Anlage übernehmen. Vorgesehen sei dann eine Parkraumbewirtschaftung mit Schrankensystem. Dafür werde schon beim Bau alles vorbereitet. Bürgermeister Werner Finger thematisierte das bei der Gemeindevertretersitzung bereits angesprochene Problem der Fußgängerbrücke. Sie wird zwar nicht Teil des Projektes, so Gollek. Bei einem entsprechenden Engagement von Amt und Gemeinde könne man aber eine Lösung finden.