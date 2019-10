Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die neuen Schultoiletten im Gebäude der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" in der Wriezener Krausenstraße nehmen Gestalt an. Für die Arbeiten im Erdgeschoss sind die Firmen Hoch- und Tiefbau Neureetz GmbH und Reinhardt Fröhbrodt aus Wriezen beauftragt worden.

Bei Ersterem sind Henry Schumann und Marcus Herrlich beschäftigt. Sie waren am Dienstagvormittag dabei, das Jungen-WC zu fliesen. Laut Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) fließen 105 000 Euro in den ersten Bauabschnitt. Gefördert wird das Vorhaben im Rahmen des Programms "Soziale Stadt". Auf einen Fertigstellungstermin wollte er sich noch nicht festlegen. Allerdings ist die Hoffnung aller Beteiligten groß, dass das lange gewünschte wie notwendige Vorhaben noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Schließlich müssen die Kinder der Klassenstufen 1 bis 3, die im Gebäude in der Krausenstraße lernen, bisher immer über den Hof, um die Toiletten im Nebengebäude nutzen zu können. Es soll später in einen Aufenthaltsraum für den Hausmeister und einen Mappenraum umgebaut werden.