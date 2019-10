Ruth Buder

Bad Saarow (Freie Autorin) "So werden Sie auch mal aussehen", entgegnet Mark Benecke dem erschreckten Publikum, als das große Foto von der verwesten Leiche auf der Leinwand im ausverkauften Theater am See in Bad Saarow erscheint. Es geht um "Insekten auf Leichen" am Montagabend, vor allem um blau-grüne Schmeiß- und Köcherfliegen und immer wieder um Maden, an denen der Kriminalbiologe die Wahrheit über die Liegezeit der Leiche herausfinden kann. Bei 22 Grad Celsius und der Besiedlung mit zehn Millimeter langen Maden könnte der Mensch zweieinhalb Tage tot sein, sagt Benecke, um die Erkenntnis gleich wieder anzuzweifeln. "Vorausgesetzt, der Tote hat nicht in einer Tiefkühltruhe gelegen."

Hörsaal-Atmosphäre

Benecke, der weltweit gerufen wird, um Verbrechen aufzuklären, betont, dass er sich nur an die Naturgesetze halte und sich "mit den Augen eines Kindes" der Lösung des Problems nähere. Mit Sätzen wie "Ich irre mich empor" oder "Es gibt ein Leben nach dem Tod" (angesichts der Maden) bringt er die Zuschauer in der Hörsaal-Atmosphäre zum Lachen. Auch seine in Fotos festgehaltenen Beobachtungen bei seiner Ankunft in Bad Saarow erheitern. Benecke schwärmt geradezu von den Flechten auf einem Geländer hinter dem noch immer nicht erbauten Parkhotel und dessen "spurenreicher Umgebung".

Nach der Pause – die Reihen haben sich inzwischen etwas gelichtet, ob aus Ekel oder wegen der fortgeschrittenen Zeit – widmet sich der Spezialist für forensische Entomologie dem "Fragebuch", das für die Besucher ausgelegt ist. Ob sich im Fäulnisprozess die Barthaare verändern oder ob er schon mit Kannibalen zu tun gehabt habe, wollen die Gäste von ihm unter anderem wissen. Beneckes Auftritt ist "aufregend, skurril und unterhaltsam", finden nicht nur Maren Gräser und Steffen Holz aus Fürstenwalde.