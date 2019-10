Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) "Landung Riga um 12.45 Uhr", steht ganz oben auf dem Programmzettel der vier Erkneraner für den Besuch in der estnischen Partnergemeinde Kivi-Vigala. Kantorin Karin Schubert, Pfarrer Carsten Schwarz, Religionspädagogin Frauke Fiedler und Vikar Sven Schmidt sind erst seit wenigen Tagen zurück. Vier Tage Kivi-Vigala – ein interessantes volles Programm, das Pfarrer Carsten Schwarz – zurück in Erkner – noch einmal Revue passieren lässt. "Überwältigende Gastfreundschaft ist uns entgegengebracht worden", erzählt er, "sowohl von engagierten Mitgliedern der Kirchengemeinde dort, aber auch von Menschen, die mit Religion wenig zu tun haben."

Die Pfarrerin Kristiina Jõgi, Vikarin Jane Vain und Luc Saffre waren wichtige Ansprechpartner auf Seiten der estnischen Gemeinde. Nachdem man am Ankunftsabend reich bewirtet worden war und sich mit den Gepflogenheiten der Saunakultur in Kivi-Vigala etwas vertraut machen konnte, besuchte die Erkneraner Delegation am Mittwoch ein Projekt im Dorf Pärnu-Jaagupi.

Frisbee-Golf mit Pilgerweg

Der Park, in dem Stationen von Frisbee-Golf aufgebaut worden waren und der gleichzeitig als kleiner Pilgerspaziergang fungiert, hatte es Pfarrer Schwarz sichtlich angetan. Mit einer Kette, deren Perlen jeweils verschiedene Fragen zur Selbsterkenntnis, zur Beziehung mit Gott und zur Bibel symbolisieren, spazieren die Pilger meditierend über das Gelände. "Ähnliche Angebote gibt es bei uns auch, aber ich finde es toll, wie die Kirchengemeinde Pärnu und die kommunale Verwaltung das Projekt intensiv gemeinsam entwickelt haben", findet Schwarz. Die Erkneraner Delegation besuchte sowohl kirchliche Einrichtungen und Gotteshäuser als auch weltliche Stationen – zu letzteren zählten eine berufliche Schule mit Integrationscharakter und eine Nähmanufaktur in Vigala.