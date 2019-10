Andrea Linne

Panketal (MOZ) Am Pankemarkt hat es mehrfach gebrannt, zuletzt steckten Unbekannte Müllcontainer an der Kita Pankekinder an. Es war ein großes Glück, dass nicht die ganze Einrichtung in Flammen aufging. Rad-Diebstähle am S-Bahnhof Zepernick, Cannabis-Geruch über dem Rathausvorplatz – die Ängste sind vielgestaltig. Am Montag äußerten Einwohner wie Gemeindevertreter Unverständnis über die Situation.

Apotheker Reinhard Fahrig berichtete in der Fragestunde im Rathaus Zepernick, dass er seit Mitte 2015 sein Geschäft betreibe und sich seither ein Jugendtreff neben dem Pankemarkt zu einem Gefährdungspunkt entwickelt habe. "Da wird auch am Tage gedealt. Wenn man etwas sagt, erreicht man nichts", konnte er berichten. Er mache sich große Sorgen um seine Kunden, die auch nachts während des Notdienstes an der Apotheke klingeln müssten. "Mir ist das Ganze inzwischen unheimlich", so der Apotheker.

Ein Sicherheitsdienst wurde inzwischen von der Gemeinde beauftragt, der mit zwei Leuten in der Gegend um den Bahnhof patroulliert, berichtete Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD). Ob der auch den langen Umweg zur S-Bahn über die Panke im Auge habe, konnte er nicht beantworten. Er wolle sich aber mit dem Apotheker persönlich sprechen und sich treffen, versprach Wonke.

Auch die CDU-Fraktion hat sich der Geschichte angenommen. Christin Enkelmann berichtet, dass sie schon mehrfach die Reinigung von beschmierten Straßenleuchten und eine bessere Beleuchtung insgesamt angesprochen hätte. Bisher seien die Reaktionen aus dem Rathaus nicht zufriedenstellend. Wonke sagte am Montag: "Die Leuchten lassen sich nicht reinigen, sondern nur austauschen."

Ein Sicherheitskonzept fehlt bisher rund ums Rathaus. Schon zu Zeiten von Amtsvorgänger Rainer Fornell waren Beschädigungen an der Tagesordnung, Prämien zur Ergreifung von Tatverdächtigen ausgelobt worden. Zuletzt hatte Panketal nach dem Abbrennen von Bücherschränken im Gemeindegebiet von dieser Form des Zeugenaufrufs Gebraucht gemacht. Ohne Erfolg, wie Wonke jetzt mitteilte.

Prävention als Aufgabe

Ein Sicherheitskonzept für Panketal sei das Ziel, so die CDU-Fraktion. Mit dem Antrag, einen Kriminalpräventionsrat einzurichten, der alle Einwohner und Interessierten einbeziehe, könne ein erster Schritt gegangen werden, so Andreé Reschke, Fraktionschef der CDU im Gemeindeparlament. "Es erhöht die Möglichkeit der Kommunikation und bringt alle Player an einen Tisch", fasste der Gemeindevertreter zusammen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion in die Beratung eingebracht. "Wir sprechen nicht von einer Bürgerwehr", wehrte sich Reschke gegen Irritationen, sondern wolle Videoüberwachung ebenso diskutieren wie einen gezielten Außendiensteinsatz des Ordnungsamtes. Ruhender Verkehr, der die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr beeinträchtigt, aber auch ein höheres Sicherheitsgefühl für Schüler und Senioren im Umfeld des Bahnhofs könnten dort besprochen werden.

Seitens der Polizei war am Dienstag aufgrund von Weiterbildungen nicht zu erfahren, ob es steigende Kriminalitätszahlen im Zentrumsbereich von Panketal gibt. "Wir müssen die Bürger einbeziehen", forderte Christin Enkelmann. Mit Aufklärung, aber auch Gesprächen und politischen Entscheidungen ließe sich das Sicherheitsgefühl erhöhen, meinte sie. Beschädigungen an Wohnhäusern oder Diebstähle wären durch Sensibilisierung der Panketaler einzudämmen.