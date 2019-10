Hannes Hanf, Andreas König, Thomas Wernke

Schwedt Nach dem schwachen Auftritt im Landespokal mit dem frühzeitigen Aus beim unterklassigen, stark kämpfenden Gastgeber aus Wandlitz haben die Schwedter C-Junioren mit mehr Kampf- und Spielwitz den nun punktgleichen FSV Brieske-Senftenberg in der Liga mit 2:0 besiegt.

Im ersten Abschnitt zeigten sich die Oderstädter noch sehr unkonzentriert. So gab es kaum ernsthafte Torabschlüsse. Aber auch von den Gästen kam nicht viel. Auf die Fehler zur Pause hingewiesen, steigerte sich der Gastgeber in der zweiten Hälfte. Der FCS nutzte nun die Breite und Tiefe besser, erspielte sich in Ruhe immer wieder Chancen und kam am Ende zum verdienten 2:0-Heimerfolg. Ramon Rybins Flanke ließ der Gästetorwart prallen – Jason Würfel stand goldrichtig (1:0/50.). Nur vier Minuten später flankte Rybin erneut in den Strafraum. Dort lief Emil Skara klasse ein und schoss auf den Kasten. Der Ball ging vom rechten zum linken Pfosten und wollte nicht ins Tor. Karol Wachala setzte erfolgreich zum 2:0 nach.

Schwedt: Kenny Zürner, Mick Protschko, Jonas Buchholz, Max Steffini, Lennox Suckow, Sebastian Braksal, Igor Tyszkiewicz, Jason Würfel, Luca Flemming, Ramon Rybin, Karol Wachala, Emil Skara, Julian Simmchen, Tjorven Rußbolt, Iven Bütow

D-Junioren: 1:6 im Spitzensspiel

Im Duell um den zweiten Platz hinter dem unangefochtenen Landesliga-Spitzenreiter aus Frankfurt zog der FC Schwedt mit 1:6 beim FSV Bernau klar den Kürzeren – beide Teams tauschten die Ränge. In der ersten Halbzeit waren die Bernauer zweikampfstärker und zielstrebiger – ein 3:0-Pausenstand drückte dies aus, obwohl FCS-Torwart Luca Krause einen Neunmeter parierte.

Im zweiten Durchgang hielt der Gast deutlich besser dagegen und konnte so einige sehr gute Torchancen kreieren. Die beste bot ein Neunmeter – der Bernauer Torwart konnte jedoch das 3:1 verhindern (45.). In den letzten zehn Minuten zollte der im Gegensatz zum FSV Bernau überwiegend als jüngerer Jahrgang angetretene Gast seinem Aufbäumen Tribut und kassierte drei weitere Treffer.

Der kurz zuvor eingewechselte Karl König erzielte schließlich den 6:1-Ehrentreffer (58.).

Schwedt: Luca Krause, Nino Hermann, Leon Barthel, Jonas Kunath, Jamie Würfel, Lennox Scholz, Adrian Prade, Lukas Krüger, Akhmed Gusekhanov, Felix Arndt und Karl König

E-Junioren: Knapp gewonnen

Der erwartet unangenehme Gastgeber für den verlustpunktfreien Tabellenführer waren Bernaus E-Junioren (4.). Auf tiefem Geläuf entwickelte sich eine Begegnung mit verteilten Spielanteilen. Die Gäste wurden immer dann gefährlich, wenn sie sich über außen dem gegnerischen Tor näherten. Abdulkader Tekko bediente so in der Mitte Mateusz Szulc – 0:1 (4.). Dann dauerte es eine Viertelstunde, ehe Tekko mit seinem schwächeren linken Fuß ein Solo zum 0:2 veredelte. Für das schönste Tor des Tages sorgte Luca Rakoczy, als er den Ball in der gegnerischen Hälfte eroberte und mit sehenswertem Schuss zum 0:3-Pausenstand traf (24.).

In der zweiten Halbzeit häuften sich die Fehler bei den Gästen. Den Randberlinern gelang drei Minuten nach Wiederanpfiff das 1:3. Die Antwort folgte postwendend. Aaron Thieme dribbelte an der Grundlinie seinen Gegenspieler aus und bediente Szulc, der seinen zweiten Tagestreffer bejubelte (29.). Noch einmal verkürzte der Gastgeber (31.) – das 4:2 war letztlich der siebte Schwedter Saisonerfolg.

FCS: Niclas Zick, Malte Bartelt, Luca Rakoczy, Jan Heise, Mateusz Szulc, Colin-Jack Wodtke, Abdulkader Tekko, Aaron Thieme, Daniel Maksyutin