In der Vorsaison noch Teamkameraden: Marcel Freitag (l.) dribbelt an Eshagh Bayani vorbei, der zur neuen Spielzeit aus der Oderstadt zu den Pinnowern gewechselt ist. © Foto: Oliver Voigt

Peter Sommer

Pinnow Unter Flutlicht und vor knapp 160 Zuschauern hat die Mannschaft des FC Schwedt II den Landesklasse-Absteiger SV Pinnow mit 4:0 bezwungen und sich damit am Kontrahenten vorbei auf Platz 3 vorgeschoben.

Das Spiel war noch keine drei Minuten alt, da bediente Chris-­tian Staatz auf der linken Seite Martin Oertel – dessen Eingabe drückte Nico Hanse zum 1:0 ins Gästetor. Als Staatz erneut von links den Ball vor das Tor brachte, landete der Abwehrversuch der Gäste am eigenen Pfosten (13.). Die Chance zum Nachsetzen vergab Patrick Büchner. Sechs Minuten später blieb Kristof Konitzer für die immer stärker werdenden Gäste im Pech. Sein Versuch strich knapp am Gehäuse vorbei. 60 Sekunden danach scheiterte Konitzer, allein auf Sven Lenz zulaufend, an der starken Reaktion des Keepers. Auf der Gegenseite hatte Marcel Freitag beim Abschluss kein Glück, ehe erneut Lenz im Blickpunkt stand. Zunächst war er bei Patrick Höferts Abschluss zur Stelle, dann parierte er dessen Freistoß großartig (29.). Die letzte Möglichkeit vor der Pause besaßen dann noch einmal die Oderstädter: Niklas Kämke rutschte am langen Pfosten am Ball vorbei.

Starke Staatz-Leistung

Als sich nach der Pause viele Zuschauer noch auf ihren Plätzen einsortierten, setzte sich Hanse im Strafraum durch und erzielte das 2:0. Höfert versuchte, darauf postwendend eine Antwort zu geben, fand aber erneut in Lenz seinen Meister. Als dann Christian Staatz mit einem Freistoß aus 18 Metern das 3:0 erzielte, war die Partie vorentschieden. Die persönliche Krönung seiner Leistung verhinderte Kevin Wiesner. Er parierte die Direktabnahme von Staatz hervorragend.

Nach einer Stunde machte dann Oertel den Deckel auf die Partie: Im Strafraum von Staatz freigespielt, erzielte er aus der Drehung das 4:0. Fünf Minuten später konnte er aber Wiesner nicht noch einmal überwinden.

Danach war Schwedts Schlussmann erneut gefordert. Der eingewechselte Dawid Glubs scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position an Sven Lenz. So blieb den Gästen, die nach dem Spiel den ausgelassenen Möglichkeiten aus der ersten Hälfte nachtrauerten, selbst der Ehrentreffer verwehrt.

Schwedt II: Sven Lenz – Niklas Kämke (58. René Hamann), Marcel Freitag, Kevin Neumann, Nico Hanse (63. Marko Lohrke), Christian Staatz (82. Karsten Wendorf), Tim Pommer, Patrick Büchner, Martin Oertel, Seweryn Borecki, Patrick Kuske

Pinnow: Kevin Wiesner – Tom Schwertner, Patrick Höfert (65. Tino Graunke), Tom Schartow, Kevin Wilke, Chris Habeck (58. Dawid Glubs), Eshagh Bayani, Philip Hermann (58. Florian Kunkel), Kristof Konitzer, Marvin Hilges, Lukas Theel

Tore: 1:0, 2:0 Hanse (3./46.), 3:0 Staatz (51.), 4:0 Oertel (60.) – Zuschauer: 50