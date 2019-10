Nora Weise

Fürstenwalde Für ihre Erfolge auf nationaler Ebene sind die SpreeCoyoten vom Deutschen Kanuverband für die Wettkämpfe im Mutterland des Drachenbootsports nominiert worden. Fast 1000 Athleten aus 30 Ländern, unter anderem aus Russland und der Ukraine, aus den USA, Malaysia, Südafrika, der Schweiz und natürlich zahlreichen asiatischen Staaten sind bei der Weltcup-Premiere auf dem Dongqian See in China dabei, die einer Club-WM gleichkommt.

8er Boot als neue Erfahrung

Die Fürstenwalder starten im Mixed-, Männer- und Frauen-20er Standardboot sowie im 8er Drachenboot, jeweils über 200 und 500 Meter. Dabei werden die Rennen im 8er Boot eine ganz neue Erfahrung, von der die Spreestädter bislang nur eine vage Vorstellung haben. Der Presseerklärung auf der offiziellen chinesischen Web-Seite zu diesem Event ist zu entnehmen, dass mit der Veranstaltung in Ningbo und den Wettkämpfen der 8er Boote vor allem an die Olympischen Spiele gedacht wird. Im nächsten Jahr sind die Drachenbootpaddler nämlich im Rahmen der sogenannten Demonstrationssportarten bei den Sommerspielen in Tokio dabei.

Die SpreeCoyoten hatten im September bei den 8. deutschen Meisterschaften in Berlin-Grünau elf Titel, fünfmal Silber und einmal Bronze gewonnen und damit ihre Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. Bei strömendem Regen krönten die Sportler von der BSG Pneumant Fürstenwalde ihre bislang erfolgreichste Saison mit 17 von 18 möglichen Podestplätzen. Das nötigte auch den größten nationalen Konkurrenten wie den Neckardrachen, den Hamburg Allstars und der Berliner Dragonboat Company großen Respekt ab.

Deutscher Langstrecken-Meister

Die große Zahl der zu vergebenen Meisterschaftsmedaillen ergibt sich aus den unterschied-lichen Streckenlängen – 200, 500 und 1000 m – in den zwei Bootsgrößen 20er-Standard und 10er-Kurzboot sowie den unterschiedlichen Alters- und Besetzungsklassen (Mixed, Frauen, Männer, 40+, 50+). Bereits im Frühjahr hatten die SpreeCoyoten übrigens in Rüdersdorf den Deutschen Meistertitel auf der 12-km-Langstrecke erkämpft.