Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Die Hennigsdorfer bevorzugen ein schnelles Spiel und das bedeutete, dass sich die Gastgeber auf ein schnelles Rückzugsverhalten einstellen mussten. Niklas Schwandt begann dort, wo er im letzten Spiel aufgehört hatte, er traf nach 30 Sekunden zum 1:0. Die Barnimer konnten nicht mehr als zwei Tore Differenz herauswerfen (3:1, 4:2, 5:3), die aber postwendend von den Gästen mit dem Anschlusstreffer beantwortet wurden. So lief es bis zur 10. Minute, so wie der Eberswalder Trainer es sich vorgestellt hatte. Danach zog der Schlendrian bei den Hausherren ein. Das gute Tempo, das sie bis dahin vorgelegt hatten, wurde verlangsamt. Dazu kam, dass der Hennigsdorfer Torwart mit einigen Paraden zum Ergebniswechsel beitrug. Aus dem 5:3 wurde innerhalb von sechs Minuten ein 5:7.

Die Gäste kommen zurück

Mit diesem 4:0-Lauf übernahmen die Gäste erstmals die Führung. Danach erhöhten die Gastgeber wieder das Tempo und das drückte sich auch auf der Anzeigentafel aus. Aus dem 2-Tore-Rückstand (5:7) wurde eine Führung (8:7) herausgespielt. Es wurden jetzt auch wieder einfache Tore erzielt und Jonas Nagy steigerte sich im Tor des 1. SV. Aber Hennigsdorf ließ sich nicht abhängen und blieb weiter dran. Jedes Tor der Hausherren zur Führung wurde von den Gästen sofort mit dem Ausgleich beantwortet. Erst kurz vor der Halbzeitpause konnten die Eberswalder beim 13:11 erstmals wieder mit zwei Toren in Front ziehen. Durch einen Treffer von Robin Wielsch, fünf Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, konnten die Schützlinge von Dirk Ehrlich sogar noch mit einer 3-Tore-Führung in die Pause gehen.

Nach Wiederbeginn blieb das Spiel aber weiter spannend. Nach 35 Spielminuten waren die Oberhaveller wieder bis auf ein Tor (14:15) herangerückt. In der 38. Minute musste dann Daniel Rethfeldt nach seiner dritten Zweiminutenstrafe und der Roten Karte das Spiel beenden. Der Abwehrspezialist der Eberswalder konnte danach sein Team nur noch von außerhalb unterstützen. Die Mannschaft des Gastgebers ließ sich aber vom Ausscheiden ihres Kapitäns nicht beeindrucken. Besonders die beiden Aufbauspieler Robin Wielsch und Moritz Assmann spielten stark auf und sorgten dafür, dass der Vorsprung wieder größer wurde.

Vier Tore Vorsprung

Nach 40 Minuten gab es beim 19:15 erstmals eine 4-Tore-Führung. Auf zwei Tore konnten sich die Hennigsdorfer herankämpfen (22:20, 23:21, 25:23), aber mehr ließen die Hausherren nicht zu. Beim 27:23 keimten dann bei den Eberswalder Fans doch die ersten Hoffnungen auf einen Heimsieg auf (50.). Drei Minuten später beim 28:23 war dann eine Vorentscheidung gefallen. Die Eberswalder brachten die Führung sicher in den Hafen und feierten einen klaren 31:25-Erfolg.

Trainer Dirk Ehrlich war mit seinen Spielern in diesem Duell zufrieden: "Das war heute eine runde Leistung, die das Team abgeliefert hat. Der derzeitige dritte Platz in der Tabelle ist nur eine Momentaufnahme. Nur wenn wir in den folgenden Spielen das Tempo hochhalten können, haben wir die Möglichkeit, noch besser zu werden und vielleicht uns im Vorderfeld der Tabelle festzusetzen."

Eberswalde: Carsten Meyer, Jonas Nagy – Robin Wielsch (9/3), Robin Ludwig, Paul Glase (1), Julian Kuhlmann, Niklas Schwandt (4), Moritz Assmann (10/1), Max Zantow (2), Daniel Rethfeldt (1), Max Schäfer (4), Klaus-Thomas Kowalsky