Claudia Höhn

Finowfurt Die beiden Kontrahenten kannten sich noch nicht und standen sich zum ersten Mal in der Verbandsliga Nord gegenüber. Gleich am Ball, machten die FSV-Damen dem Gegner klar, dass dies keine leichte Partie werden sollte. Sophie Napp eröffnete das Spiel mit dem 1:0. Das Spiel verlief zuerst sehr ausgeglichen und keine Mannschaft wollte der anderen etwas schenken (1:0,1:1,2:2). Bis zur 15. Minute stand die Abwehr stabil, doch im Angriff ließen die Schorfheiderinnen Torchancen ungenutzt. Mit mehr Biss und Einsatzbereitschaft fanden sie langsam ins Spiel. Auch Trainer Dirk Menzel motivierte seine Frauen durch eine notwendige Auszeit und machte ihnen klar, dass ein Sieg nicht unmöglich sei. Weiterhin forderte er volle Konzentration und mehr Druck im Angriff. Die Ansage zeigte Wirkung und zur Halbzeit setzte sich der FSV mit drei Toren ab (12:9).

Gastgeber drehen auf

In der zweiten Halbzeit lief es deutlich besser. Die Chancen wurden genutzt und die geübten Kombinationen umgesetzt. Nun war für Dahlewitz kein Rankommen mehr. Die Finowfurter Damen bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der elften Minute stand es bereits 20:12. In der 17. Minute stand der Gegner mit nur vier Spielern auf dem Platz, jedoch fielen die Schorfheiderinnen zugleich in ein Leistungsloch und vergaben wieder klare Torchancen. Ein Timeout von Dirk Menzel rüttelte die Damen wach und sie bauten den Vorsprung auf 26:16 weiter aus.

Die letzten fünf Spielsekunden liefen runter und die Gegner hatten wohl schon mit dem Spiel abgeschlossen, doch Nadine Evers erhaschte sich den Ball und warf aus weiter Entfernung ungehindert auf das gegnerische Tor. Somit erzielte sie das Tor des Tages – wenn nicht sogar das Tor des Jahres.

Finowfurt: Sophie Ludwig, Laura Trettin – Nadine Stanke (8/1), Sophie Napp (4), Nadine Evers (7), Conny Berndt (5/4), Pauline Beyer, Luisa Eschert (2), Julia Griffel (2), Celina Heinrich, Sina Wenzlawski, Lara Philipp