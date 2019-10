Verein

Kreta Alexa Frei vom 1. Ju-Jutsu Verein Bernau ist neue Vize-Europameisterin im Fighting. Bei der Jugend-EM auf Kreta waren insgesamt 490 Sportler aus 24 Nationen am Start. Aus dem Barnim hatten sich vier Kämpferinnen, darunter Mitglieder der deutschen Jugendnationalmannschaft, für die Teilnahme qualifiziert.

Die Jüngste im Team war am Ende die Erfolgreichste. Die 15-jährige Alexa Frei erkämpfte in einem großartigen Turnier die Silbermedaille. Besonders wertvoll ist dieser Erfolg, da Alexa zum jüngsten Jahrgang in ihrer Klasse zählt. Viele ihrer Gegnerinnen waren teilweise zwei Jahre älter – und somit deutlich erfahrener. Doch die Bernauerin bewies ein großes Kämpferherz und ließ sich durch nichts einschüchtern. Ein Fakt, der für den Erfolg genauso wichtig ist, wie das viele physische Training. Insgesamt hatte Alexa vier Kämpfe zu bestreiten. Das Finale verlor sie knapp mit 14:17 gegen eine Sportlerin aus Griechenland, die Alexa in der Vorrunde bereits besiegt hatte.

Schwer ohne Heimtrainer

Weniger Glück im Turnier hatte Angelina Lindenau – ebenfalls vom 1. Ju-Jutsu Verein Bernau. Sie ist sehr fixiert auf ihre Heimtrainer, die aber bei EM und WM nicht coachen dürfen – das ist Sache der Bundestrainer. Der erste Kampf gegen die Vizeweltmeisterin aus Schweden ging mit 22:26 knapp verloren. Da sie auch den zweiten Kampf verlor, war das Turnier für Angi zu früh beendet.

Kleines Finale verloren

Neben den beiden Bernauer Sportlerinnen sind Chiara Werner vom TSV Lindenberg und Michelle Dietrich vom SV Schorfheide bei dieser EM angetreten. Insbesondere Michelle hat ein starkes Turnier gekämpft. Am Ende standen beide im kleinen Finale um die Bronzemedaille, welche leider jeweils knapp verloren gingen – beide erreichten Platz fünf.