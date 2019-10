Udo Plate

Wriezen (MOZ) "Das waren Meisterschaften auf bestem Niveau. Nicht nur, dass der TKC Wriezen in der Gymnasiumhalle fast perfekte Voraussetzungen für die Akteure der Kreiseinzelmeisterschaften geschaffen hat, vielmehr waren in erster Linie in dem Herrenwettbewerb auch fast alle Top-akteure des Landeskreises Märkisch-Oderland vertreten", freute sich Tischtennis-Kreischef Michael Walter nach vollbrachten Titelspielen.

Nach exakt 89 Partien an den sechs Tischen standen nach sieben Stunden Tischtennis nonstop die Kreiseinzelmeister 2019 fest. Eine handfeste Überraschung gelang Jahn Bad Freienwaldes Nachwuchsspieler David Ganswind, der im Viertelfinale dem Ex-Kurstädter und jetzigem Bralitzer Vorzeigespieler Mirko Bartel im Viertelfinale den Weg in die Vorschlussrunde versperrte. Dort war dann allerdings für Ganswind gegen den Eggersdorfer Uwe Reinstein mit 4:11, 5:11 und 9:11 Schluss. Im zweiten Halbfinale unterlag Wriezens Lokalmatador Felix Kayser gegen Mathias Schütze mit 12:10, 5:11, 1:11 und 2:11.

Sarah Rosenfeld Titelträgerin

In der Damenkonkurrenz heimste Sarah Rosenfeld von Rot-Weiß Bralitz erstmals den Titel ein, während in dem Herrenwettbewerb mit insgesamt 29 Anwärtern der Marxdorfer Spitzenspieler Mathias Schütze seinen Vorjahreserfolg wiederholte und abermals die Meisterschaft bejubeln konnte. Im Finale behielt Schütze gegen Uwe Reinstein glatt mit 11:7, 11:8 sowie 11:8 die Oberhand. Den Titel im Doppelwettbewerb heimsten die routinierten Brüder Peter und Uwe Reinstein von Blau-Weiß Eggersdorf ein.