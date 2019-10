Jörg Jankowsky

Falkensee Die kleine Erfolgsgeschichte geht weiter. Die Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf entwickeln sich zu einer Spitzenmannschaft der Liga. Erstmals seit der Zugehörigkeit in Brandenburgs höchster Fußball-Spielklasse liefen die Blau-Weißen als Favorit auf den Falkenseer Rasen auf. "Mit diesen drei Punkten hatte ich schon fest gerechnet", betonte dann auch nach dem Spiel Cheftrainer Roman Sedlak, "ohne dem Gastgeber zu nah treten zu wollen. Da, wo wir uns sportlich gerade befinden, muss solch eine Vorgabe auch sein."

Feiler schießt das 1:0

Gegen den SV Falkensee/Finkenkrug spielt Petershagen-Eggersdorf scheinbar recht gern. Es war nach dem 5:2 und 1:0 im letzten Spieljahr bereits der dritte Sieg der Blau-Weißen in Folge. "Wir waren von Beginn an das spielbestimmende Team gewesen", sah es Vizepräsident Peter Drews. "Die Rote Karte kam uns dabei natürlich zusätzlich entgegen." Was war passiert? Der erste präzise zu Ende gespielte Angriff der Gäste führte zum 1:0. Über Tim Bolte, Anton Feiler und Paul Westphal wurde der Ball zu Denis Rolke kombiniert, der sich im Strafraum durchsetzen konnte. Seinen Rückpass hämmerte Feiler an die Querlatte, der anschließende Kopfball von Silvan Küter landete ebenfalls dort. Aber zwischendrin hatte SVFF-Abwehrspieler Leon Mayr seine Finger im Spiel, die da so nicht hingehörten. Die Folge: Rot und Elfmeter für Blau-Weiß. Feiler (16.) verwandelte sicher, erzielte sein sechstes Saisontor und schickte Keeper Kai Spangenberg ins falsche Eck.

Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 2:0. Nach schönem Zuspiel von Bolte lupfte Rolke den Ball im Strafraum über Spangenberg ins Gastgeber-Netz. "Tim spielte mich uneigennützig super quer an. Eigentlich hatte ich mir dann den Ball zu weit vorgelegt. Mir blieb so nichts anderes übrig, als ihn ein bisschen anzulupfen und zu hoffen, dass er noch am Keeper vorbeikommt", schilderte Rolke seinen ersten Saison-Treffer.

Die Blau-Weißen ließen in den ersten 45 Minuten nicht eine einzige Gastgeber-Chance zu, dies sollte sich in Halbzeit zwei so fortsetzen. "Der Gastgeber steckte zwar nie auf, zeigte eine gute Moral, konnte uns aber während der gesamten Spielzeit nicht wirklich gefährlich werden", brachte es Drews auf den Punkt. "Ein Zeichen dafür war, dass unser Torwart Florian Rudolph einen geruhsamen Nachmittag hatte. Wenn es einen kleinen Kritikpunkt gab, dann den, dass wir zu viele Chancen liegen gelassen haben."

Entscheidung durch Eigentor

Das entscheidende 3:0 fiel dann aber doch noch. Erneut setzte sich Rolke stark auf Rechtsaußen durch, passte auf Melvin Gohlke, dessen Schuss Falkensees Torwart stark per Fußparade meisterte. Jedoch sprang der Ball dabei unglücklich zu Fabian Benjamin Kracht (68.) und von ihm zurück ins eigene Tor. "Wir haben die Aufgabe in Falkensee souverän gelöst, so wie ich das von der Mannschaft auch eingefordert hatte", zog Sedlak sein Fazit eines keineswegs leichten Spiels beim Tabellenletzten. "Wir besaßen gefühlt 85 Prozent Ballbesitz und haben verdient gewonnen. In Halbzeit 2 war es dann allerdings mehr ein Ergebnis-Verwalten unsererseits."

Am Sonnabend (Anpfiff 14 Uhr) dürfen sich die Doppeldorf-Fans auf ein Spitzenspiel auf dem Petershagener Waldsportplatz freuen. Sie empfangen den Tabellen-Zweiten, den 1. FC Frankfurt. "Wir freuen uns auf diese Spitzenpartie", sagte Peter Drews, "wer hätte das genau vor einem Jahr zu träumen gewagt." Und Blau-Weiß-Cheftrainer Sedlak geht gar noch einen Schritt weiter: "Im Spiel gegen Frankfurt wollen wir auf Platz zwei vorrücken".

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Florian Rudolph – Paul Westphal, Martin Kohlmann, Roger Sobotta, Florian Gerber, Denis Rolke (69. Steven Virhus), Tim Bolte, Marvin Ghaddar (72. Maximilian Weber), Melvin Gohlke, Silvan Küter, Anton Feiler (81. Jean-Francois Gonzalez-Cruz)