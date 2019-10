Hans-Joachim Haabrandt

Eberswalde Die Finowfurter hatten sich in dieser Saison sehr gut verstärkt und gehören neben Berolina Lychen zu den Favoriten der Landesliga Nord. Mit den ehemaligen Eberswalder Akteuren, Johann Bergk, Mario Manns und Patrick Kirschner, haben sie spielbestimmende Leute in ihren Reihen. Die Zweite der Eberswalder hatte in diesem Heimspiel erstmals in dieser Saison mit drei Torhütern und elf Feldspielern eine komplette Wechselbank zur Verfügung. Dirk Ehrlich, Trainer der Ersten, vertrat den im Urlaub befindlichen Jens Müller.

Er musste aber mit ansehen, dass die Gäste nach einer kurzen Abtastphase sofort ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Nach der 1:0 (André Kegel) und 2:1 (Marcel Kästner) der Gastgeber zogen die Finowfurter durch zwei Tore von Mario Manns auf 6:4 davon. Schon nach 15 Minuten hatten die Gäste fünf Tore Vorsprung herausgespielt (3:8) und vergrößerten ihn kontinuierlich. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause führte der FSV mit acht Toren (14:6) und den Hausherren drohte ein Debakel. Mit einem klaren 7:14 verabschiedeten sich beide Teams in die Pause. "Viele unserer Spieler spielen heute unter Normalform. Um den Finow­furtern aber Paroli zu bieten, hätten wir mehr Leistung anbieten müssen", konstatierte Dirk Ehrlich. Der Finowfurter Trainer Toni Renz konnte dagegen mit dem Halbzeitergebnis zufrieden sein.

Gleiches Bild nach dem Wechsel

Obwohl die Eberswalder sich für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen hatten, gerieten sie immer weiter in Rückstand. Nach 35 Minuten waren es erstmals zehn Tore (8:18). Fast alle Eberswalder zeigten nach wie vor eine schwache Leistung. Besonders die Außenspieler blieben weit unter den Erwartungen. Es dauerte fast 50 Minuten bis der erste Eberswalder Treffer über die Außenposition fiel. Beim Spielstand von 23:11 gab es den größten Vorsprung der Renz-Schützlinge in dieser Partie.

"Ich konnte negativ registrieren, dass einige Spieler, die nicht oder wenig am Training teilnehmen, auch große Defizite im Spiel hatten", stellte Dirk Ehrlich nach dem Spiel fest. Der FSV ließ die letzten Spielminuten etwas ruhiger angehen und das nutzten die Gastgeber noch zu einer kleinen Ergebniskosmetik. Die Finowfurter Fans konnten am Ende, in der gut gefüllten Eberswalder Sporthalle, einen 27:21 Erfolg ihrer Mannschaft feiern.

Eberswalde: Peter Markiv, Joshua Richter (1) Krystian Jonas, Lucas Korte (1), Benjamin Lange (1), Klaus-Thomas Kowalsky, Ben Hanisch (4), André Kegel, (4), Edward Dochow (1), Igor Yezhov, Marcel Kästner (2), Lukas Boldt (7/2), Paul Knauf, Jonas Nagy

Finowfurt: Tino Mai (1), Johann Bergk (6/1), Mario Weise (3), Marcel Voigt (2), Ronny Krell (1), Mario Manns (6), Karsten Gerlach (2), Oliver Schulze, Patrick Kirschner (4), Enrico Kroll, Marco Derbelowsky (2/1), Marcel Voß, Patrick Möbius