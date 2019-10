Siegmar Bessert

Eberswalde Eberswalde. Mit dem klaren Sieg gegen Nauen bleiben die Finower Männer auf Kurs Meisterschaft und Rückkehr in die Oberliga. Allerdings verkauften sich die jungen Gäste sehr gut und forderten die Finower teilweise bis an ihre Leistungsgrenzen.

Mit dem Gewinn aller drei Doppel gelang den Gastgebern ein Musterstart. Dabei bewiesen Philipp Höhn/Bernhard Thiel Nervenstärke und gewannen Satz 1 und 2 nach 4:9 und 4:8 noch jeweils in der Verlängerung und am Ende das Spiel mit 3:1. Aber gleich die ersten beiden Einzel gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen. Doch Holm Kirsten und Philipp Höhn zogen noch im fünften Satz den Kopf gegen Rene Hegen sowie Marc Tenscher aus der Schlinge. Mit 2:3 verlor dann Erik Kirsten sein Einzel und musste so Steven Jark zum Sieg gratulieren. Nils Postler und Johannes Gohlke (spielte für den leicht erkrankten Stefan Pauli) brachten Finow mit 8:1 in Front.

Überraschung im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel verlor Philipp Höhn dann gegen den jungen Rene Hegen überraschend deutlich mit 0:3. Hegen hatte schon gegen Holm Kirsten nach 0:2-Satzrückstand mit 10:12 im fünften Durchgang verloren. Finows Kapitän machte dann nach 160 Minuten Spielzeit mit einem 3:0 gegen Marc Tenschert den 9:2-Sieg der Gastgeber perfekt. Die sympathischen Gäste gratulierten den Finowern anerkennend zum Sieg. "Wir haben das Premierenspiel gegen Nauen gewonnen, doch vielleicht um ein oder zwei Spiele zu klar. Leider war die Fankulisse heute etwas dürftig. Sicher hatten die letzten sommerlichen Temperaturen nochmals viele Menschen in die Natur gelockt" so Finows Holm Kirsten, der weiterhin an Position 2 ungeschlagen bleibt. Auch Bernhard Thiel (Nr. 3) und Nils Postler (Nr. 5) haben bisher in ihren Einzeln eine weiße Weste.

Am Sonnabend ist Rotation Leegebruch zu Gast. Wegen des Schwärzeseelaufs wird in der Heinz-Seeger-Halle gespielt.

Finow: Philipp Höhn 1,5 Pkt., Holm Kirsten 2,5, Bernhard Thiel 1,5, Erik Kirsten 0,5, Nils Postler 1,5, Johannes Gohlke 1, Johannes Bernitz (0,5)

Verbandsliga, MännerCottbuser TT-Team – TSV Stahnsdorf II9:0

Cottbuser TT-Team – TTC Frankfurt9:3

Empor Herzberg – Einheit Potsdam8:8

TSG Lübbenau – Post Brandenburg9:7

TSV Stahnsdorf II – Einheit Potsdam4:9

1. TTC Finow/G. Eberswalde .6 0 0.54:12.12:0

2. Cottbuser TT-Team .5 0 0.45:12.10:0

3. H. Neuendorfer SV .3 1 1.35:23. 7:3

4. SV Hellas Nauen .3 1 2.42:31. 7:5

5. Einheit Potsdam .3 1 2.40:38. 7:5

6. TTC Rotation Leegebruch .2 2 1.36:38. 6:4

7. TSG Lübbenau .1 0 3.23:34. 2:6

8. Empor Herzberg .0 2 3.20:43. 2:8

9. TSV Stahnsdorf II .1 0 4.17:42. 2:8

10. Post Brandenburg .0 1 4.25:44. 1:9

11. TTC Frankfurt .0 0 4.16:36. 0:8