Loitz Das Spiel begann ausgeglichen und bis zum 7:7 konnte sich keine Mannschaft absetzen. Nun folgte jedoch die wohl schwächste Phase des MTV, allein sieben technische Fehler in der 1. Halbzeit sind deutlich zu viel, in der die Loitzer mit einem 4:0-Lauf auf 11:7, durch Lukasz Stefanicki den besten Loitzer Torschützen an diesem Abend, erhöhen konnten.

Die Altlandsberger steckten jedoch nicht auf und konnten durch einen zwischenzeitlichen 3:0-Lauf ihrerseits durch die Tore von Philip Höhna, Dominique Henschel und Christian Untermann wieder auf 13:14 verkürzen. Mit der Sirene zur Halbzeit schaffte es abermals Stefanicki die Gastgeber nochmals mit zwei Toren in Führung zu bringen und es ging beim Stand von 16:14 für die Hausherren in die Pause.

Dramatische zweite Halbzeit

Die Marschroute für Halbzeit zwei war klar: Der MTV wollte hinten kompakter agieren und vorne die Fehlerzahl verringern. Doch die Männer aus dem Norden der Republik konnten ihre Zwei-Tore-Führung bis zur 42. Minute halten. Danach gelang es den Altlandsbergern durch Ridha Trabelsi, erstmals seit dem 7:7-Zwischenstand, wieder auszugleichen. Der MTV legte nach und ging mit zwei Toren in Front. Nun ging es Schlag auf Schlag. Die Loitzer zogen wieder vorbei und konnten mit 27:25 in Führung gehen. Dann kam wieder der MTV mit einer 4:0-Serie und ging mit 29:27 in Führung. Marc-Christoph Hagemeier verkürzte nochmal auf 28:29, doch Dominique Henschel, an diesem Abend bester Werfer des MTV, sorgte mit dem 30:28 für die Vorentscheidung. Zwar gelang es den Loitzern, noch ein Tor zu erzielen, jedoch brachten die Männer von Trainer Ralf Böhme den Vorsprung über die Zeit.

Der Rest war grenzenloser Jubel der Spieler und der mitgereisten MTV-Fans. Die Altlandsberger haben sich mit diesem Sieg in der Spitzengruppe der Oberliga vorerst festgesetzt. Am Wochenende muss der MTV erneut auswärts ran. Es geht zur Sp. Vg. Blau-Weiß 90 nach Berlin. Dort soll die Auswärtsserie weiter ausgebaut werden und man will auch ohne Haftmittel ungeschlagen in Berliner Hallen bleiben.