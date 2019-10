Wilfried Hohmann

Müllrose Die HSG Schlaubetal-Odervorland hat ihr Verbandsliga-Heimspiel gegen den Elsterwerdaer SV 29:24 (14:11) gewonnen. Die HSG verbessert sich in der Süd-Staffel auf Rang 4.

Gestützt auf eine aufmerksame Deckung mit einer starken Torfrau Marianne Schulz, gelangen der HSG vier Treffer in Folge durch Anika Weber, Caroline Hallert (2) und Luisa Lehmann. Erst nach sieben Minuten trafen die Gäste. Die Schlaubetalerinnen bauten ihren Vorsprung bis zur 9. Minute auf 6:1 aus. Während die Gastgeberinnen das eine oder andere Mal Probleme hatten, sich gegen die nun stabiler stehende Gästeabwehr erfolgreich durchzusetzen, holte der ESV auf. Nach 13 Minuten stand es 7:5. Luisa Lehmann und Jasmin Henkelmann brachten die HSG mit vier Treffern zum 9:5 nach vorn. Doch die Elsterwerdaer verkürzten zum 7:9. Kurz vor der Halbzeit-Pause konnten die Gastgeberinnen sich auf 14:11 absetzen.

Die zweite Halbzeit begann mit einem besseren Start der Gäste. Nach der Verkürzung auf 12:14 gelang in der 41. Minute der erstmalige Ausgleich (16:16). Die Partie blieb bis zum 17:17 in der 44. Minute ausgeglichen. Dann zündeten die Gastgeberinnen den Turbo. Balleroberungen in der Deckung oder nach gehaltenen Würfen nutzten die HSG-Frauen zu Kontern. Die HSG hatte über ein 21:17 mit dem 26:18 in der 54. Minute das Spiel entschieden.

HSG-Trainer Tobias Hallert: "Auch wenn man das Gefühl hatte, dass wir spielerisch vielleicht besser waren, konnten wir uns lange nicht entscheidend absetzen. Letztlich hatten wir konditionelle Vorteile, waren schneller in unseren Handlungen und auch sicher beim Abschluss."

HSG: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Marie-Luise Otto 3, Caroline Hallert 7, Viktoria Lampe, Lysianne Kersten 2, Jasmin Henkelmann 5, Luisa Lehmann 6, Jenny Hale, Nora Reinhardt 1, Anika Weber 5

Siebenmeter: HSG 0, ESV 3/3 – Zeitstrafen: HSG 2, ESV 3