Cornelia Link-Adam

Worin (MOZ) Die Gemeinde Vierlinden will ihre Benutzungs- und Entgeltordnung für die öffentlichen Einrichtungen, sprich die Gemeindehäuser, überarbeiten. Gemeint ist damit die Regelung der Lautstärke bei Familienfeiern. Angeregt hatte dies der Ortsbeirat von Worin. Dessen neues Mitglied im Gemeinderat, Klaus-Dieter Felsmann, hatte schon in der vorherigen Sitzung der Gemeindevertretung darauf gedrängt, die Satzung dahingehend anzupassen, dass auch Anwohner durch Feten am Woriner Gemeindezentrum – mit Scheune und denkmalgeschützter Wassermühle – sich nicht gestört fühlen. Nun kam das Thema erneut aufs Tableau. Die Gemeindevertretung sollte über die Änderungen der Satzung zur Vermietung der Häuser beraten.

Verbot von Tongeräten

Für das Woriner Gemeindezentrum sollen nach Willen des Ortsbeirats folgende Punkte mit in die neue Satzung aufgenommen werden: Feuerverbot jeglicher Art vom 1. April bis 30. September auf dem gesamten Gelände (betreffend Feuerwerk, Feuerschalen, offene Feuer – Grillen bleibt jedoch nach wie vor erlaubt) und bei Privatfeiern ist unbedingt die Nachtruhe ab 22 Uhr zu beachten, da der Innenhof des Geländes durch die Backsteingebäude extrem schallt. Besonders letzterer Punkt ging aber Klaus-Dieter Felsmann noch nicht weit genug. "Es sollten zu keiner Zeit, nicht nur nachts, Tongeräte gestattet werden, wodurch Anwohner gestört werden." Er spielte dabei auf Lautsprecherboxen an, deren Musik bis in die Nachbargärten schallt. "Gemeint ist somit nicht die normale Musiklautstärke." Laut Felsmann habe es im Sommer immer wieder Wochenenden gegeben, wo Anlieger genervt und sauer durch die laute Musik waren. "Es kann doch nicht sein, dass am Gemeindehaus Krach gemacht werden kann. In Restaurants ist es ja auch verboten."

Konkurrenz zu Restaurants

Die Restaurant-Regeln legte Felsmann seiner Argumentation zugrunde. "Kneipen müssen richtig Strafe zahlen, wenn es zu laut ist. Da kann es doch nicht angehen, dass sich Leute das Gemeindezentrum mieten und wilde Sau spielen." Die Ausschweifungen müsse man regulieren. "Zumal wir mit den schmalen Mietpreisen den Restaurants schon Kundschaft wegnehmen, eine Konkurrenz aufbauen." Felsmann habe kein Problem damit, wenn es bei öffentlichen Gemeindefeiern laut zugeht, "da geht’s ums Gemeinwohl". Anders sei es bei Privatfeten. "Daher muss in die Satzung der Passus rein, dass durch die Lautstärke niemand erheblich gestört wird."

Wie man die Vorgabe regeln könne, machte einige Abgeordnete aus dem Gremium eher skeptisch. "Erheblich ist doch zu schwammig. Wir brauchen Dezibel-Vorgaben", fand Bürgermeister Constantin Schütze. Dagegen war Klaus-Dieter Felsmann. "Das geht auch ohne. Die Gaststättenverordnung erlaubt ja auch nur 60 Dezibel. Das ist normale Gesprächslautstärke, mehr sollte nicht erlaubt sein." Dass man dann als junger Mensch sicher nicht mehr das Gemeindehaus in Worin mieten werde, kam daraufhin von Bürgermeister Schütze. "Ich würde hier nicht mehr feiern gehen, aber zum Glück gibt’s im Gemeindegebiet ja auch noch andere Häuser zu mieten." Diskutiert wurde auch noch die Frage, wie Mieter des Hauses über die Vorgabe des leisen Feierns informiert werden. Generell hieß es, dass Mieter bei Vertragsabschluss die Satzung ausgehändigt bekommen, worin alles Wichtige stehe. "Und wir in Worin werden einen Teil als Auszug auch als Hausordnung im Gemeindezentrum aushängen", warf Klaus-Dieter Felsmann voraus. Ob er dann auch an Wochenenden, wenn Lärm trotzdem aufkomme und das Ordnungsamt keinen Dienst habe, am Gemeindehaus für Ruhe sorgen werde, fragten ihn einige Kollegen. "Durchsetzen kann man das Hausrecht durch die Polizei. Aber meistens hilft es auch schon, direkt mit den Feiernden zu sprechen. Dann drehen sie die Regler runter."

Änderung in Alt Rosenthal

Die für Worin vorgebrachten Änderungen werden nun in die Satzung eingearbeitet. Das Feuer-Verbot auf dem Gelände gilt wohl auch erst ab Mai, um Osterfeuer im April noch zu ermöglichen. Ebenfalls mit aufgenommen wurde der Hinweis von Sieglinde Käding (Alt Rosenthal), dass auch die Senioren die Gemeindehäuser kostenfrei nutzen sollten. Und über den Ortsbeirat von Alt Rosenthal kam noch der Einwand, dass Mieter des Gemeindehauses eine Betriebskostenpauschale zahlen müssen, wenn sie die Elektro-Heizung nutzen. Dafür wird extra ein Zähler angebracht. Über die Neufassung der Satzung wird der Gemeinderat am 27. November abstimmen. Getagt wird auf dem Mühlenhof in Worin.