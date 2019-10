MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Unbekannte haben versucht, am Montag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring einen Pkw VW zum Laufen zu bringen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, stellten Beamte Beschädigungen am Fahrzeugäußeren sowie im Innenraum am Zündschloss fest. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.