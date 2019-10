Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gute Nachrichten sind vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Eisenhüttenstadt zu hören. Goran Milosevic ist von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg als internistischer Hausarzt zugelassen worden. Einigen Patienten ist der Arzt seit Januar bereits aus seiner Tätigkeit als Entlastungsassistent in der Praxis für Allgemeinmedizin im MVZ bekannt. Laut Till Frohne, dem Geschäftsführer des Eisenhüttenstädter Krankenhauses, das die Muttergesellschaft des MVZ ist, wird Milosevic gemeinsam mit Catalin Didu, Facharzt für Allgemeinmedizin, sowie Uwe Wollenschläger, internistischer Hausarzt, ab 4. November die hausärztliche Versorgung im Gesundheitszentrum auf dem Krankenhausgelände ausüben. Damit konnte Till Frohne zufolge eine weitere offene hausärztliche Praxis in Eisenhüttenstadt nachbesetzt werden. Der Krankenhaus-Geschäftsführer stellt zudem in Aussicht, dass im kommenden Jahr mit großer Sicherheit noch eine weitere Allgemeinmedizinerin hinzu kommen könnte. Die Gespräche seien weit fortgeschritten.

An diesem Freitag sind verschiedene Praxen im Medizinischen Versorgungszentrum allerdings geschlossen. Lediglich die die Gynäkologie sowie die Psychiatrie würden Patienten annehmen, heißt es am Dienstag aus dem Krankenhaus. Für die anderen sind Vertretungsärzte organisiert worden. Oftmals werden die auf dem Anrufbeantworter der Praxis bekanntgegeben.