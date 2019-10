Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Figur von Martin Luther (1483-1546) steht seit kurzem auf dem Gelände des Schönfließer Heimatvereins. Damit wird an den Hintergrund des Reformationstages erinnert. Am 31. Oktober 1517 hatte Luther 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche genagelt. Darin prangerte er kirchliche Missstände wie den Ablasshandel an. Dies war der Beginn der Reformation und der Entstehung der evangelischen Kirche. Der lebensgroße Aufsteller ist der Statue in Wittenberg nachempfunden und soll künftig immer vor dem Reformationstag aufgestellt werden.