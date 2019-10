Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Roland Semik fiel am Dienstag ein Stein vom Herzen. Der historische Grabstein eines Frankfurter Freimaurers aus dem 19. Jahrhunderts ist an seinen Platz auf dem Lapidarium zurückgekehrt – still und heimlich wurde er zurückgebracht. "Bin ich glücklich", sagt Semik.

Am Freitag hatte der Słubicer Denkmalaktivist in Vorbereitung auf den von ihm geführten Allerheiligen-Spaziergang vor Ort nach dem rechten gesehen das Fehlen des Steins auf dem von Security bewachten Friedhof bemerkt. Semik kennt die im Lapidarium versammelten etwa 130 Grabsteine des alten Dammvorstadt-Friedhofs gut, viele hat er selbst mit aus der Oder geborgen. Im Frühling hatten Friedhofsmitarbeiter beim Vorbereiten neuer Gräber einen geheimnisvollen Schatz gehoben: einen gut erhaltenen Grabstein ohne Inschrift, nur mit zwei fünfzackigen Sternen versehen. In Frankfurts Historischem Verein, dem Semik angehört, nimmt man an, es handele sich um den Grabstein eines Mitglieds der Freimaurer-Loge "Zum aufrichtigen Herzen", die seit 1741 in Frankfurt existierte und die im Logenhaus, heute ein Uni-Gebäude, residierte, und nach der Wiedergründung der Loge 2013 wieder residiert. Eine Loge ist ein eher geschlossener Klub, dessen Mitglieder sich Werten wie Anstand, Zusammenhalt und Hilfe für Schwache verpflichtet fühlen. Der heutige Leiter der Frankfurter Loge Thomas Wahl ist unsicher, ob der Grabstein wirklich mit der Loge zu tun hat. "Normalerweise waren die Grabsteine der Brüder mit Namen versehen", sagt Wahl am Telefon.

Zum Kreis der alten Loge gehörte laut Roland Semik zum Beispiel Christian Ewald von Kleist, der preußische Offizier und Schriftsteller, dessen Namen der in Słubice geplante Kleistturm hinter dem Stadion tragen soll.

Vielleicht dachte jemand, das Pentagramm auf dem Stein ist ein satanistisches Symbol und hat ihn versteckt, überlegte Semik als er das Verschwinden entdeckte. Mit der Anzeige bei der Polizei wartete er ab, appellierte öffentlich, das wertvolle Zeugnis lokaler Geschichte zurückzugeben. Mit Satanismus habe das nichts zu tun, da nur eine Zacke des Sterns nach oben zeige, nicht zwei. Die Strategie ging auf. "Ich nehme an, der Täter wollte nicht stehlen", so Semik. Freitag wird er den Stein zeigen.

Gräber von Ukrainern und Roma

Seit 2012 erzählt Semik Frankfurtern und Słubicern in einem zweisprachigen Spaziergang am katholischen Totenfeiertag Allerheiligen von der Geschichte und den Traditionen der über 200 Jahre alten Nekropole. Unterstützt wird er von Uta Kurzwelly von der Volkshochschule. Stationen sind das Grab des ersten Słubicer Arztes Zenon Szemis, Gräber von Roma und Ukrainern und das angelegte Grab der 7 unbekannten polnischen Soldaten, von dem Semik annimmt, das es leer ist. Den ein Stück weiter gelegenen jüdischen Friedhof will er nicht ansteuern. "Nach jüdischem Brauch müsste man vor Sonnenuntergang dort sein. Und Allerheiligen ist ein christliches Fest", sagt er.

Treffpunkt zum Allerheiligen-Spaziergang: Freitag, 17 Uhr vor der Kirche Richtung Großer Basar, ul. 1 Maja 31. Um 18.30 Uhr Konzert des Kammerchors "Adoramus" auf dem Friedhof.