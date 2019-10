MOZ

Eberswalde (MOZ) Im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Flur wurde am Dienstagmorgen der neue Seniorenbeirat "abgefertigt". Ebenda, auf dem Flur der Stadtverwaltung, erhielten die Mitglieder ihre Ernennungsurkunden. Bürgermeister Friedhelm Boginski begründete den ungewöhnlichen Ort mit der Enge und der Raumknappheit im Rathaus. Aus Mangel an Geld waren seinerzeit beim Bau des Rathauses die Arbeiten etwa bei der Hälfte eingestellt worden, so sein Hinweis.

Der Seniorenbeirat kämpft heute freilich mit anderen Problemen. Der Bürgermeister nennt als Beispiele die Themen Verkehr und Mobilität, Wohnen im Alter sowie Pflege. Der Seniorenbeirat sei das Sprachrohr einer großen Bevölkerungsgruppe. Immerhin gehöre jeder dritte Eberswalder der Altersklasse Ü55 an.

Der neue Beirat zählt 21 Mitglieder, darunter viele erfahrene, wie Wilfried Lawitzke, bereits seit 1996 dabei, aber auch Neulinge, wie Reinhard Benecke aus Sommerfelde. Zur Vorsitzenden war am Vorabend erneut Charlotte Canditt gewählt worden. Künftig will sich das Gremium u. a. verstärkt um rechtliche Aspekte, etwa in der Pflege, kümmern.