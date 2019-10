MOZ

Frankfurt (Oder) Am Freitag tritt Bauobberrat André Benedict Prusa die Stelle des Bauamtsleiters in der Stadtverwaltung an, teilte das Rathaus mit. Dem vorausgegangen waren positive Entscheidungen im Hauptausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung. Seit 2012 war die Stelle des Bauamtsleiters gar nicht bzw. nur kommissarisch besetzt. Sie wurde mehrfach intern und extern ausgeschrieben.

Prusa ist seit 13 Jahren in der öffentlichen Verwaltung, davon zwölf Jahre in Personalverantwortung. Auf Stadtebene in Nordrhein-Westfalen leitete er ein Querschnittsdezernat aus Ämtern wie Stadtplanung, Tiefbau- und Verkehrsplanung, Grünflächen- und Bauhof, Denkmalschutz mit etwa 240 Beschäftigten. Zuletzt führte er auf Kreisebene in Niedersachsen unter anderem die Untere Bauaufsicht und Denkmalschutzbehörde. Studiert und promoviert hat der 49-Jährige in Stadt- und Regionalplanung. Seit 2012 übt er an der Uni Greifswald auch eine Lehrtätigkeit aus.