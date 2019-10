Drehleiter als "Kran": Feuerwehrleute wollen einen Verletzten durch die Luke der Abwasserpumpstation in der Bamberger Straße nach oben hieven. © Foto: Gerd Markert

Blick nach unten: Feuerwehrleute haben die vermeintlich bewusstlose Person im Schacht auf einer Trage fixiert. Vorbei an Rohren und Pumpen muss sie nun nach oben. © Foto: Gerd Markert

Uwe Spranger

Hönow (MOZ) Normalerweise ist abends an diesem Ende der Bamberger Straße kurz vor der Berliner Stadtgrenze nichts los. An diesem Montagabend rückte allerdings die Feuerwehr an. Sie war alarmiert worden, weil vermeintlich im dortigen Hauptpumpwerk des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) ein Beschäftigter bei Wartungsarbeiten bewusstlos geworden und unter den Rohrleitungen und Pumpen eingeklemmt war.

Schon etwa zehn Minuten nach dem Alarm waren die Einsatzkräfte vor Ort. Und bemerkten ob der zahlreichen Beobachter im Umfeld natürlich, dass es sich nicht um einen Ernstfall handelt. Wenn auch Jens Mehlitz vom WSE ziemlich realitätsnah den aufgeregten Kollegen des Verunglückten mimte, der außerhalb des ca. 4,50 Meter tiefen Schachtes verblieben war und die Hilfe angefordert hatte.

Als Einsatzleiter fungierte diesmal nicht die Wehrführung, sondern Robert Pujank, der in solch einer Situation getestet werden sollte. Er ließ zunächst einmal durch Kräfte mit Atemschutz die Lage erkunden. Die Bewusstlosigkeit hätte ja auch durch Gase hervorgerufen worden sein können. Bei diesem schlimmsten Szenario hätten die Feuerwehrleute auch im Schacht unter Atemschutz agieren müssen. Davon blieben sie aber verschont.

Die ausgiebige "Befragung" des unverletzten Kollegen erbrachte, dass die Helfer den Verletzten sowie den ebenfalls imitierten Notarzt nicht durch die Enge EInstiegsluke bergen mussten, sondern dafür eine größere andere Luke nutzen konnten. Für die Aktion wurde die in Hönow stationierte Drehleiter geordert. Dass es damit diesmal nicht in die Höhe, sondern nach unten ging, war für die Retter auch ein ungewöhnliches Erlebnis. Wie ein Kran zog das Gerät das auf einer Trage fixierte Opfer zur Oberfläche. Durch die Rohrleitungen und Pumpen unten sowie die begrenzte Lukengröße war indes einiges Geschick gefragt. Nach etwa einer Stunde war die Aktion vollbracht.

Wie WSE-Sprecherin Sandra Ponesky sagte, war die Übung auf Wunsch der Feuerwehr Hönow zustande gekommen. "So einen Einsatz hat man ja eher selten, aber wir wollten testen, ob das Handling klappt", kommentierte Jens Jochinke, der Hönower Wehrführer, der mit drei Kollegen als "Beobachter" seiner 15 angerückten Einsatzkräfte dabei war. Nach seiner Einschätzung hätte alles reibungslos geklappt. "Es ist positiver gelaufen, als wir gedacht haben. Wir hätten mit mehr Schwierigkeiten gerechnet", gab er zu. Positiv merkte er an, dass es in dem Pumpwerksschacht ausreichend Platz für die Rettungskräfte gegeben habe.

Thema beim Arbeitsschutz

Das dürfte den WSE freuen. Bei solchen Übungen könne der Verband ja auch herausfinden, ob es für seine Anlagen noch Optimierungsmöglichkeiten gibt, um bei derartigen Havariefällen besser agieren zu können, sagte Sandra Ponesky. Ansonsten sei ein Szenario durchgespielt worden, was in Arbeitsschutzunterweisungen für die Beschäftigten ständig Thema sei. "Die betreffenden Mitarbeiter sind ja immer zu zweit unterwegs und geschult, dass sie in solchen Fällen eben nicht nach unten klettern, um den Kollegen rauszuholen, sondern zum Eigenschutz oben bleiben und Hilfe anfordern", erklärte die WSE-Sprecherin.