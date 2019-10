Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd Gewünscht "haben wir uns schon lange eine neue Wache. Dass es jetzt soweit ist, darüber freuen wir uns natürlich riesig", kommentierte am Montag Benjamin Jarosch die Grundsteinlegung für die neue Rettungswache auf der Baustelle in der Lindenstraße 35 a in Brieskow-Finkenheerd (alte B 112). Der 34-Jährige ist der Rettungswachen-Leiter für Eisenhüttenstadt und die Nebenwachen in Neuzelle und Brieskow-Finkenheerd. Seit 2010/11 müssen seine Kollegen in Brieskow-Finkenheerd von einer provisorischen Rettungsstelle in der Ernst-Thälmann-Straße aus ihre Einsätze fahren. Ihr Domizil besteht aus einer ehemaligen Werkstatt mit Garage, Aufenthaltsraum, kleiner Küche und WC/Dusche sowie zusätzlich zwei separaten Containern als Ruheräume. Ab Oktober 2020 wird diese Unterbringung ein Ende haben, wenn die für 1,5 Millionen Euro neue Rettungswache fertiggestellt ist.

Der Vorteil des neuen Wachen-Standortes wird die Schnelligkeit sein, mit der die Rettungskräfte ausrücken, um notleidenden Bürgern zu helfen. "Darauf bauen wir. Wenn wir hier ausrücken, sind wir gleich auf der B 112", sagt Ulrich Wegener (58), Geschäftsführer der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH. Gemeinsam mit Michael Buhrke, dem Beigeordneten und en für Finanzen und Innenverwaltung des Landkreises sowie Mario Kramer, Geschäftsführer des lngenieurbüros Hoch- und Tiefbau eG Eisenhüttenstadt, nahm er die Grundsteinlegung vor. Schon früh, ab etwa 2012, habe man mit den Krankenkassen über eine dauerhafte Rettungswache in Brieskow-Finkenheerd verhandelt und dann folgte doch noch eine lange Zeit des Provisoriums, erinnerte sich Michael Buhrke. "Brieskow-Finkenheerd hat vielerorts einen durchlöcherten und unterhöhlten Untergrund, weil es wilde Bergbautätigkeit gab. Nichts war richtig kartiert. Tagschäden waren zu befürchten und deswegen war die Grundstückssuche schwierig", erläuterte der Politiker und dankte der Gemeinde, dass sich diese aktiv an der Grundstückssuche beteiligte.

Dass man dieses Grundstück jetzt nutzen dürfe, sei auch der Tatsache zu verdanken, dass die neue Umgehungsstraße B 112 gebaut wurde. Michael Buhrke: "Es wäre sonst sehr schwer gewesen, eine Zufahrt zu einer Bundesstraße genehmigt zu bekommen." Er freut sich, "dass wir hier zum Zuge kommen konnten und den Mitarbeitern endlich die Arbeitsbedingungen schaffen, die sie verdienen. Mit zusätzlichen Ausbildungsräumen werde die Rettungswachen-Landschaft in der Region vernünftig abgerundet.

"Der Neubau ist eine deutliche Verbesserung zum bisherigen Standort", pflichtet ihm Rettungsdienst-Geschäftsführer Ulrich Wegener bei: "Wir erfüllen hier alle hygienischen und arbeitsrechtlichen Normen. Wir schaffen modernste Sanitär- und Umkleideräume mit den entsprechenden Dienst- und Aufenthaltsräumen und einen Schulungsraum für die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Auszubildenden. Nicht zuletzt ist dieser Standort aufgrund seiner zentralen Lage optimal dazu geeignet, um im Notfall zügig zu den betroffenen Personen in der Region zu gelangen."

Binnen 15 Minuten am Einsatzort

Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen die Rettungskräfte ab Eingang der Meldung eines Notfalls bei der Leitstelle und dem Ausrücken innerhalb von 15 Minuten beim Patienten sein. Das gelang bisher nur zu 90 Prozent auf der noch bestehenden provisorischen Wache.

Rettungswachen-Leiter Benjamin Jarosch und sein Stellvertreter Benjamin Rudolph (30) gehen davon aus, dass sie künftig mindestens drei Minuten Zeit pro Alarm gewinnen werden. 450 bis 500 Einsätze jährlich fahren die Kollegen der Rettungswache Brieskow-Finkenheerd.

"Es sind die ganz normalen, alltäglichen Erkrankungen", sagt Benjamin Jarosch auf Nachfrage, "die die Alarmierungen auslösen: Herzinfarkte, Schlaganfälle, Kreislaufprobleme. Sicherlich sind auch Verkehrsunfälle als Auslöser dabei, aber diese bestimmen nicht unseren Berufsalltag."