Frankfurt (Oder) (Louisa Theresa Braun) Bei feierwütigen, musikliebenden und tanzbegeisterten Frankfurterinnen und Frankfurtern steht das alle sechs Monate stattfindende Event bestimmt schon längst im Terminkalender. Doch auch kurz Entschlossene können den Feiertag mit einer ganz speziellen Kneipentour einläuten. Wie immer haben sich die Märkische Oderzeitung und 14 Frankfurter Kneipen, Bars und Lokale zusammengetan, unterstützt von der Kneipenzeitung, der Sparkasse Oder-Spree und der Straßenverkehrsgesellschaft, und ein umfangreiches Programm mit Live-Musik auf die Beine gestellt.

Los geht’s ab 19 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann in jeder beliebigen Kneipe starten und bekommt gegen den Eintritt von fünf Euro einen Stempel, der zum Einlass in alle Locations berechtigt. Außerdem gibt es in der ersten Bar ein Freigetränk.

Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei: Im Altstadtstübchen (1) am Leipziger Platz in Altberesinchen spielt wie schon im letzten Jahr Sven Loichen auf Trompete, Trommel und Akkordeon Schlager wie Rockmusik. Gleich nebenan, im Königs Fritze (2), Fürstenberger Straße 38, steht die Band "Blayt" der Brüder Dominic und Benjamin Spriesterbach mit Ost- und Rocksongs der 80er-Jahre auf der Bühne. Auch bis zur dritten Kneipe ist es nicht weit. Im Bulle und Bär (3) in der Tunnelstraße 48 sind ebenfalls Schlager angesagt. Die Sängerin Angela Weidner ist als Frontfrau der Countryband "Tramp" bekannt geworden. Das Elyx (4) am Bahnhof, eine Mischung aus Kaffee-, Cocktail- und Shisha-Bar, hat gleich zwei Frankfurter Live-Acts zu bieten: "Blues Uwe" steht für Chansons und internationale Lagerfeuermusik, "Hoe Down" für Bob Dylan-Interpretationen.

Wer Jazz mag, sollte auf jeden Fall die Darstellbar (5) im Kleist Forum ansteuern. Hier spielt die MOZ-Talkshow-Band "Jacofon" ("Jatzofon"), ein deutsch-polnisches Jazz-Trio mit dem Saxofonisten und Klarinettisten Jacek Fałdyna, dem Pianisten und Gitarristen Sören Gundermann und dem Kontrabassisten und Perkussionisten Thomas Strauch. Eine Partygarantie wird wie immer das Diebels Live (6), das die Fürstenwalder Show- und Coverband "Centric" eingeladen hat. Der Sänger "Taste" tanzt gerne auch mal auf den Tischen. In der Lindenstraße 7, im Keller vom Haus der Künste, befindet sich der Studentenclub Stuck (7), in dem "Gentlemen’s Blues" mit rockigen Boogie-Rhythmen, gefühlvollen Balladen, Swing und Blues der letzten einhundert Jahre Musikgeschichte für Stimmung sorgen. Im italienischen Restaurant Lucca (8) in der Logenstraße 13a spielt wie schon im vergangenen Jahr das "Retro Trio". Die drei Musiker aus Polen stehen für zeitlosen Oldtime-Jazz und Swing, der nebenbei auch noch gepflegte Unterhaltungen ermöglichen soll. Einen Gegenpol dazu bietet die Loge8 (9) im Oderturm. Die Bar gehört zum Radiosender Pure FM und hat den brasilianischen Live-Künstler "AinTheMachine" eingeladen, der elektronische Musik mit seinem Körper, seiner Stimme und mit Alltagsgegenständen macht.

Kultig wird’s im Restaurant Redo XXL (10) am Brunnenplatz 1. Die Frankfurter Tanzmusik-Band "Fun Fair" hat über 300 Covertitel aus Pop, Rock, Schlager und Oldies im Programm. Wer vor einem Jahr von der neugegründeten Band "Open Road" begeistert war, die damals im Königs Fritze ihre Lieblingsrockmusik der letzten 50 Jahre gecovert hat, muss diesmal in die Movie Bar (11) in der Schmalzgasse 3 gehen. Das griechische Restaurant Taverna Athos (12) im Oderspeicher setzt wie schon früher auf Ouzo und Sirtaki, also griechische Folkmusik der Band "Sinerga". Auch in der Havana Bar (13) gibt es Altbewährtes: nämlich Cocktails und kubanische Snacks zu feurigen Salsa-, Rumba- und Cha-Cha-Cha-Klängen der karibischen Band "A lo cubano".

Enden werden die meisten Konzerte gegen Mitternacht, doch damit ist die MOZ-Kneipennacht noch lange nicht vorbei: Traditionell endet der Abend – oder der Morgen – mit einer großen Aftershowparty in der Diskothek Bellevue (14). Von 22 bis 1 Uhr bietet sie den Teilnehmenden einen kostenlosen Shuttleservice, der sie von jeder der 13 Kneipen direkt ins Bellevue bringt. In dieser Zeit können die Kleinbusse unter der Nummer 0335 387 0099 bestellt werden – nur um den Heimweg muss sich am Ende jeder selbst kümmern.