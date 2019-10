MOZ

Zepernick Die Barnimer Polizei ermittelt zu einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich am 21. Oktober in Zepernick ereignet hat. An diesem Tag war ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad auf der Händelstraße unterwegs. Gegen 7.20 Uhr wechselte er auf den Bürgersteig, um anschließend weiter in Richtung Bernauer Straße zu fahren. Als der Junge sich kurz darauf in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Edeka-Marktes an der Händelstraße befand, sah er dort einen Pkw, dessen Fahrer offensichtlich auf die Händelstraße einbiegen wollte. Plötzlich fuhr der Wagen an und erfasste den Jungen. Der fiel zu Boden und verletzte sich dabei.

Der Autofahrer kümmerte sich weder um den Jungen, noch informierte er die Polizei. Vielmehr setzte er seine Fahrt fort und verschwand unerkannt. Bisherige Zeugenaussagen lassen auf einen Kleinwagen mit heller Lackierung, vermutlich weiß oder silberfarben, schließen. Auf dem Beifahrersitz soll sich eine Frau mit kurzen blonden Haaren befunden haben.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen des Vorfalls. Sie fragt: Wer hat am 21. Oktober gegen 7.20 Uhr an der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz in der Händelstraße den Unfall oder das Wegfahren des Fahrzeuges beobachtet und kann weitere Hinweise zum Geschehen geben? Kann jemand Angaben zum Auto und dessen Insassen machen?

Hinweise nimmt die Polizei Barnim unter Tel. 03338 3610 entgegen.