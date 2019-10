Annika Heuer

Falkensee Auf dem Hof der Oberschule am Poetenweg in Falkensee stand am Montag ein bunter LKW - das "Deine Zukunft ist bunt"-Mobil (dzib). Seine Funktion ist es, den Schülerinnen und Schülern die Berufsgruppe des Malers näher zu bringen. Diese beinhaltet die Ausbildung zum Maler, Lackierer, Stuckateur, aber auch die zum Techniker.

Innerhalb des Trucks gibt es unter anderem einen Farbdesigner, mit dem Räume und Fassaden verschieden gestaltet werden können. Außerdem eine Station bei der das Zusammenspiel von verschiedenen Wand- und Teppichfarben getestet werden kann. Der Wagen gibt auch Auskunft über die verschiedenen Ausbildungen, hinterlegt mit einer Station namens "Azubis berichten", bei der sich die Schüler Erzählungen von Auszubildenden anhören konnten. Natürlich liegt auch Infomaterial zu den verschiedenen Berufen aus, das einem verrät, welche Betriebe im Umkreis eine Ausbildung anbieten. Auch die Frage, was die Berufe beinhalten, wird geklärt.

Der LKW ist der Initiative dzib zu verdanken, in der die Firma Brillux gemeinsam mit dem Handwerk arbeitet. Er soll aufgrund des Mangels an Lehrlingen mehr Neugier und Interesse für die Berufsgruppe wecken. Das Mobil existiert seit 2015 und scheint gut anzukommen. Der Wagen ist für ein halbes Jahr ausgebucht. Es ist auch noch eine zweite, etwas modernere Variante geplant, die wie sein Vorgänger in ganz Deutschland auf Tour gehen wird.