Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Zum Beispiel Ottokar Domma. Zuletzt war er in Schöneiches Prager Straße zu Hause. Dort lebte auch Otto Häuser, der Schöpfer des DDR-weit bekannten und alles andere als im Titel von Häusers Erstlingswerk augenzwinkernd behaupteten braven Schülers. Die Geschichten haben Generationen amüsiert – und Wolfgang Cajar erinnert im dritten und (vorläufig) letzten Band seiner "Geschichten von Häusern und Menschen" in der Reihe der Schöneicher Hefte an den Mann, der den Ottokar erfand.

Erinnerung an die Wendezeit

Auf Heft Nummer drei sei er besonders stolz, sagt Wolfgang Cajar. Da setzt er Konrad von Rabenau ein Denkmal, dem ersten Vorsitzenden der Schöneicher Gemeindevertretung. Gut kann sich Cajar, selbst über Jahre politisch aktiv, an dessen Besonnenheit erinnern und wünscht sich heute manchmal mehr davon. Im Heft ist zu lesen, wie von Rabenau die teils angespannte Schöneicher Stimmung in den Neunzigern beschreibt: "Kleine Mängel werden hochgespielt. Die Schuld an allgemeinen Schwierigkeiten wird einzelnen Personen zugeschoben. (...) Wer wird siegen? Die Vernünftigen und Ruhigen? Oder die Hitzigen und Brutalen?"

Über die Jahre hat sich der seit 1952 in Schöneiche lebende Wolfgang Cajar umfangreiches Wissen über den Ort angeeignet, in dem er zu Hause ist. Und er ist deshalb nicht selten erste Adresse für Menschen, die mehr über ihre Familiengeschichte erfahren wollen. Gerade war ein älterer Herr aus München zu Gast, der seine erste Lebenszeit in Fichtenau verbrachte, weil seine Mutter dort bei einer Bekannten untergekommen war. Wolfgang Cajar hat ihm gezeigt, wo dessen Zuhause auf Zeit gewesen ist.

Das ist freilich nicht ganz uneigennützig, auch wenn das gar nicht zu dem bescheidenen 84-Jährigen passen mag. Aber er feilscht nur für die Sache. Hilft er jemandem mit ortshistorischem Wissen, möchte er als Gegenleistung etwas von dessen Geschichte erfahren. "So mehrt sich mein Informationsfundus", sagt Wolfgang Cajar augenzwinkernd.

Der ließe wohl schon jetzt viele weitere Schriften über Schöneiche zu. Intensiver befasst sich Wolfgang Cajar gerade mit Felix Havenstein, der sich einerseits mit heimathistorischen Veröffentlichungen um Schöneiche verdient gemacht, sich aber auch den Nazis angedient habe. Und Wolfgang Cajar findet, dass Schöneicher Nachwendegeschichten aufgeschrieben werden müssten, auch wenn er das für heikel hält. "Damit träte man manchem wohl auf die Zehen."

Die Schöneicher Hefte sind im Heimathaus, im Fotoatelier Krüger und nach Anmeldung bei Wolfgang Cajar (Tel. 030 6498343) erhältlich.