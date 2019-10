In Steckelsdorf wird der Grusel von Halloween an drei Tagen ab 15.00 Uhr zelebriert. © Foto: Enrico Schönfeld

René Wernitz

Havelland (MOZ) Für gläubige Christen sind Himmel und Hölle durchaus reale Wohnstätten bei einem Leben nach dem Tod. Die Jenseitsvorstellungen unterscheiden sich von einer Religion zur anderen und von einer Kultur zur anderen.

Etwa den alten Kelten muss das Reich der Toten wie eine Welt vorgekommen sein, die parallel zur eigenen existiert. Ein mal im Jahr berühren sich beide, wobei der Übergang zwischen den Welten möglich wird. So soll es am Abend vor Allerheiligen sein.

Vermutlich hat sich der Glaube im heute katholischen Irland sehr lange gehalten. All Hallows’ Eve gelangte durch Auswanderer in die USA und von dort als Halloween nach 1990 auch ins Havelland. Während Arbeitnehmer am 31. Oktober einen Feiertag genießen, den sie im Ursprung dem Reformator Martin Luther verdanken (Reformationstag), steigen hier und dort Halloween-Partys.

Da es im westlichen Havelland bereits zur Terminkollisionen kam, verteilt sich der Grusel inzwischen auf mehrere Tage. Schon am Samstag öffneten Untote in Mögelin und Kleinbuckow die Portale zwischen den Welten. An diesem Mittwoch ab 17.00 Uhr betreten schaurige Gestalten in Wassersuppe (Heidi’s Getränkestübchen) hiesigen Boden. Zu Halloween am Donnerstag dürfte Milow ab 17.00 Uhr wieder Ziel vieler Monster und Zombies werden. In Steckelsdorf währt der Spuk drei Tage lang, über Allerheiligen (1. November) hinaus bis Allerseelen am 2. November. Die Untoten treffen sich bei Enrico Schönfeld, Hauptstraße 18, jeweils ab 15.00 Uhr. Der Veranstalter verrät auf seiner Facebookseite, was alles geplant ist.