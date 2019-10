Markus Kluge

Temnitztal (MOZ) In Temnitztal sollen Radfahrer künftig besser von einem Ort zum anderen kommen. Die Gemeindevertretung hat sich bei ihrer jüngsten Sitzung deshalb erneut dafür entschieden, ein Radwegekonzept samt einer Prioritätenliste, die auflistet, welche Verbindungen von besonderer Bedeutung sind, aufzustellen.

Dreh- und Angelpunkt wird dabei in der Fläche offenbar Wildberg sein, wo es die Schule und den Kindergarten sowie eine Arztpraxis, eine Verkaufsstelle und den Anschluss an den Radweg nach Neuruppin gibt. "Küdow ist schon gut mit Wildberg verbunden. Von Kerzlin aus gibt es auch einen Radweg", sagte der Abgeordnete Uwe Gräf. Wichtig sei nach seiner Ansicht eine sichere Verbindung von Wildberg nach Rohrlack und von dort auch bis Garz und Vichel.

Laut Bürgermeister Michael Mann hat es zu diesem Thema bereits erste Gespräche mit dem Landkreis gegeben – vor allem vor dem Hintergrund einer möglichen Förderung. Dabei sei aber eine andere Trasse in den Fokus gerückt worden. Diese würde von der B 167 in Höhe des Abzweiges nach Gottberg in Richtung Lüchfeld und Küdow führen. Und von dort weiter nach Garz und Vichel. Vorteil dabei: Die Strecke verläuft größtenteils über gemeindeeigene Wege und deren Ausbau werde laut Lüchfelds Ortsvorsteher Bernd Fülster größtenteils über Fördermittel realisiert. "Das könnten wir sonst nie alleine bezahlen", mahnte er. Uwe Gräf forderte jedoch, das Hauptaugenmerk auf den für die Einwohner wichtigen Strecken zu belassen: "Wir brauchen keine Wege für drei Touristen, die sich alle zwei Tage mal hierher verirren. Wir benötigen Verbindungen, die sinnvoll nutzbar sind für die Bürger, die hier wohnen." Dabei würden auch keine "goldenen Strecken" benötigt werden. Rohrlacks Ortsvorsteherin Frauke Marthe warf zudem ein, dass eine Verbindung von Wildberg über Rohrlack bis Vichel entlang der L 166 vielleicht auch irgendwann im Nachbarlandkreis um einen Anschluss bis zum Bahnhof in Friesack ergänzt werden könnte.

Problematisch an der Strecke zwischen Wildberg und Vichel ist allerdings, dass der Gemeinde zwischen den Orten keine Wege gehören, die sie nutzen könnte. Bei einem solchen Bauvorhaben ist sie stets auf die Flächeneigentümer angewiesen, die Grundstücke für den Wegebau verkaufen oder tauschen müssten. Die Temnitzer Amtsverwaltung soll nun prüfen, wie viele Grundstückseigentümer es an der Trasse überhaupt gibt, und ob die Gemeinde Flächen hat, die sich für ein Tauschgeschäft anbieten. Bürgermeister Michael Mann warnte aber vor zu großen Erwartungen: "Wenn wir dieses Verfahren anschieben, wird uns das mindestens eine Legislatur lang beschäftigen – vielleicht sogar noch darüber hinaus."