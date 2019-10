Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Rund 50 Akteure aus den verschiedensten kulturellen Bereichen haben sich für die erste Kulturkonferenz Oder-Spree angemeldet, die heute von 15 bis 20 Uhr auf der Burg Beeskow stattfindet. In fünf moderierten Gesprächsgruppen an Thementischen will man sich nach einer Einführungsrunde, in der Landrat Rolf Lindemann über "Möglichkeiten und Grenzen kulturpolitischer Gestaltung" spricht, mit den von der Verwaltung vorgelegten Leitlinien zur Entwicklung der Kulturlandschaft befassen. Diese wurden in fast einjähriger Diskussion vom Kulturbeirat und den Mitarbeitern des Kulturamtes erarbeitet. Dabei geht es um den Heimatbegriff, Kultur im Ehrenamt, den Generationenwechsel, die Vor- und Nachteile von Projektförderung und neue Förderformate, die Bedeutung von Netzwerken.

Nach einer Kaffeepause haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Gesprächsrunde zu wechseln und über ein zweites Thema zu diskutieren. Nach der Präsentation der Ergebnisse durch die Moderatoren bleibt den Teilnehmern Zeit zu zwanglosen Gesprächen. Damit will das Kultur- und Sportamt des Kreises möglichst vielen engagierten Mitgliedern der Kulturszene des Kreises eine Kennenlernmöglichkeit geben.

Die Konferenz beginnt heute um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer noch teilnehmen möchte, kann sich per Mail an luisa.schoenfeld@l-os.de wenden oder sich telefonisch unter 03366 352704 anmelden.