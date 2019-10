MOZ

Oranienburg Die Zahl der Ehescheidungen hat 2018 im Land Brandenburg den niedrigsten Stand seit 1996 erreicht. Im Land Brandenburg wurden 4 212 Ehen geschieden, 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr. "Die meisten Scheidungen gab es erneut im Landkreis Oberhavel mit 368, die wenigsten in Frankfurt/Oder mit 107", erklärt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Im Jahr zuvor trennten sich in Oberhavel noch 432 Paare, in Frankfurt/Oder waren es "nur" 93.

Die überwiegende Mehrheit (81,6 Prozent) der Ehen wurde in Brandenburg nach dem so genannten "Trennungsjahr" geschieden. Bei 53,4 Prozent ging die Initiative von der Frau aus. In 131 Fällen reichten beide Partner die Scheidung gemeinsam ein. 159 Ehen wurden ohne Zustimmung des jeweiligen Partners geschieden. 20 Ehen überdauerten nur ein Jahr.