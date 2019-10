Andrea Linne

Hennigsdorf (MOZ) Es ist ihr Lachen, das verzaubert. Herzlich und ehrlich tritt Dörte Krohn jedem Menschen gegenüber. Die Neugier auf alles Lebende prägt auch die Kunst der 42-Jährigen. "Wimpernschlag" hat die studierte Sozialpädagogin, die viele Jahre freiberuflich auch für diese Zeitung gearbeitet hat, ihre aktuelle Ausstellung genannt, die bis zum 5. Dezember im Alten Rathaus in Hennigsdorf zu sehen ist. Momente der Stille, des Lebendigen und ihrer Sicht auf die Welt hat die junge Mutter eingefangen.

Gemeinsam mit Töchterchen Mathea, die das Puschkin-Gymnasium besucht und schon eigene künstlerische Schritte wagt, lebt Dörte Krohn in Bötzow. Haus und Garten zeugen von unbändiger Kreativität und stehen Gästen immer offen. Wer sich öffnet, hat es leicht, einen Platz im Herzen von Dörte Krohn zu erobern. "Ganz oft träume ich meine Ideen", sagt die Frau mit den langen blonden Haaren, die vor allem ihren Sinnen Glauben schenkt. Sie schaut mit einer besonderen Gabe auf die Welt und lässt Momente beim "Wimpernschlag" gefrieren, ohne ihnen das Herzblut zu entziehen. Die Magie eines Augenblicks bleibt, auf Papier geheftet, auch im Auge des Betrachters hängen.

Den Moment einfangen

Ein solcher Augenblick, den Dörte Krohn eingefangen hat, ist jener, der etwas Fragiles, nur wenige Momente Existierendes zeigt. Am Strand – ob nun Ost- oder Nordsee sei dahingestellt – ist eine Seifenblase mit den für sie typischen leichten Farbspielen auf steinigem Strand gelandet. Durch diese hindurch schaut der Betrachter auf kleine Steinmännchen. Die Gedanken beginnen zu spielen. Haben Kinder sie aufeinandergeschichtet? Wie lange stehen sie schon? Gedankenversunken wandert der Blick weiter aufs unendlich erscheinende Wasser. Auf die sich nur leicht abzeichnenden Wellen, deren Plätschern man zu hören vermeint.

Früh schon begann Dörte, sich künstlerisch auszudrücken. Ob im Zeichenzirkel bei Lehrer Dr. Fritz Lemme, der ihr Talent förderte, oder am Gymnasium in Hennigsdorf. Sie verlässt es später, um im Oberstufenzentrum in Erfurt den Fachzweig Gestaltung zu belegen. Das tut ihrer Persönlichkeit gut. Sie widersetzt sich gern, braucht freie Linien im Alltag, beult gern die Zeit, die eigentlich zum Lernen gedacht ist, nach eigenen Befinden aus. Sie findet ihren eigenen Weg.

Nach einem Farbdesignstudium in Hildesheim kommt sie nach Hennigsdorf zurück. Auf der Suche nach sich, nach ihrem Leben, nach persönlichen Zielen durchläuft sie verschiedene künstlerische Phasen. Sie malt, töpfert, fotografiert, gibt sich Tieren hin und natürlich ihrer Tochter, dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in prekären familiären Verhältnissen, mit jungen Geflüchteten lässt sie die Natur und das Leben oftmals in ganz anderem Licht betrachten. In weiten Röcken und bunten Schuhen kennt man sie in Hennigsdorf. Sie strahlt Ruhe aus und ist lebendig. Kreativ ist nicht nur die Arbeit im Spinnennetz-Institut in Hennigsdorf, sondern auch der Alltag der gebürtigen Hennigsdorferin.

Wer sich von den Wimpernschlägen noch eine gehörige Portion künstlerische Ambition mitnehmen möchte, hat dazu noch mehrere Wochen Gelegenheit. Dann lässt sich mit der offenherzigen Künstlerin auch über Fotografie fachsimpeln.