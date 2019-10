Manuela Bohm

Milow (MOZ) Der Kanusport Premnitz e.V. braucht ein neues Quartier. Die knapp 30 Mitglieder werden zum Ende des Jahres ihr Traditionsbootshaus an der Brücke nach Milow räumen. Ein neues Gelände ist theoretisch gefunden. "Die Sportler haben sich in den Biwakplatz hier in Milow verliebt", sagt Bürgermeister Felix Menzel. Für eine Unterstellungsmöglichkeit der Boote wurde eine Anfrage beim Landkreis Havelland gestellt und am Montag das Gespräch mit Landrat Roger Lewandowski gesucht.

"Seit 1957 sind Wassersportler auf dem Premnitzer Gelände angesiedelt", weiß Philipp Günter, Vorsitzender des Kanu-Vereins. Seine Mitglieder beschlossen jüngst mehrheitlich den kurzfristigen Auszug - der Vermieter zeigte für sein Grundstück Eigenbedarf an. Auf den Biwakplatz Milow an der Stremme können sich die Paddler eine neue Heimat vorstellen. Für ihre Boote benötigen sie dazu einen nahen Bootsunterstand. Verschließbare Überseecontainer würde der Verein dazu gern aufstellen. Zwar ist das Gelände per Flächennutzungsplan als Sondergebiet Tourismus ausgewiesen, doch liegt es auch im Naturschutz- und Überschwemmungsgebiet. Daher gebe es Redebedarf mit den unteren Behörden für Bau und Umweltschutz.

Landrat Roger Lewandowski versprach einen Vorort-Termin mit den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern zu vermitteln. "Im Gespräch können einfacher Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie es gelingen kann, dass Sie sich hier ansiedeln", sagt er zu Günter. Lewandowski war zu einer Gemeinde-Reise im Milower Land mit dem Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde, unterwegs. Vor Ort auf dem Biwakplatz unterstützten das Vorhaben auch Ralf Tebling, Bürgermeister in Premnitz sowie der Ortsvorsteher Milows, Winfrid Ganzer.

Noch ist das Gelände durch die Milower Jugendherberge Carl Bolle gepachtet und betrieben. Doch das Haus ist einige hundert Meter weit weg vom Platz - Vandalismus ist ein großes Problem dort. Mit den Kanuten vor Ort könnte mehr Leben an diesen für den Tourismus privilegierten Platz gebracht und mit der Stärkung des Biwak-Platzes der sanfte Bootstourismus in der Region weiter befördert werden. Die Gemeinde würde das Gelände an den Verein gern verpachten.