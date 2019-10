Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Auch in der Nicolaikriche wird in diesem Jahr an Theodor Fontane erinnert. Am Freitag gibt es sogar die Uraufführung eines Werks des Komponisten Uwe Strübing aus Fürth. Der Musiker beschäftigte sich mit der Lyrik Fontanes.

"Dass der Autor über seine großen Werke hi­naus auch ein Meister der kleinen Form war, wird oft vergessen. Auch die Lyrik beherrschte er meisterhaft", sagt Florian Wilkes, Kirchenmusiker der Berliner Hedwigskathedrale, der regelmäßig und zu den Freitagskonzerten in der Nicolaikriche spielt. Fontane knüpfe lyrisch an die klassische wie auch an die romantischen Tradition an. Strübung vertonte mit Bezug auf das opulente Werk von Richard Strauss "Vier Fontane-Lieder zu den Jahreszeiten". Beginnend mit dem Winter "Alles still", setzt sich der Zyklus seines Opus 155 über den Frühling "Nun ist er endlich gekommen" über den Sommer "An einem Sommermorgen" fort bis zum Herbst "O trübe diese Tage nicht", erklärt Florian Wilkes.

"Mit Subtilität deutet Uwe Strübing alle Stimmungen und Bilder aus", sagt Wilkes. Es sei daher kein Wunder, dass das noch nicht veröffentlichte Werk bereits den Preis des Siegburger Engelbert-Humperdinck-Wettbewerbs 2019 gewonnen hat. Die Uraufführung des Werkes findet am Freitag um 20.30 Uhr in der Nicolaikirche statt. Die Sopranistin Eva Maria Helbig (Foto: promo) aus Bamberg wird die "Vier Lieder zu den Jahreszeiten" vortragen. Begleitet wird sie von Florian Wilkes am Flügel. Ergänzt wird das Programm durch Lieder des Dichters Friedrich Rückert mit Vertonungen von Robert und Clara Schumann.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende für einen neuen, gemeindeeigenen Flügel und eine neue Orgel wird gebeten.