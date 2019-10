Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das Berliner Kriminaltheater kommt am 23. November mit dem Stück "Der Seelenbrecher" nach Hennigsdorf.

Weihnachten in einer psychiatrischen Klinik im Berliner Nobelviertel Wannsee: Kaum haben Patienten und Ärzte erfahren, dass ein gefährlicher Psychopath in das Krankenhaus eingeliefert wurde, ist das gesamte Anwesen bereits durch einen Schneesturm völlig von der Außenwelt isoliert. Die Angst geht um. Denn Personal und Insassen wissen, dass es sich bei dem Mann um den Seelenbrecher, wie ihn die Medien genannt haben, handelt. Dieser soll bereits drei Frauen in seinen Fängen gehabt haben, die nach einer Woche verwahrlost und psychisch gebrochen wieder aufgegriffen wurden. Die Eingeschlossenen versuchen nun verzweifelt, sich gegenseitig zu schützen. Doch das hilft wenig in dieser Nacht des Grauens. Dem Seelenfänger wird niemand entkommen.

Das Berliner Kriminaltheater bringt mit dem Psychothriller "Der Seelenbrecher" ein Stück auf die Bühne, das nach einem Bestseller von Sebastian Fitzek entstanden ist. Wolfgang Rumpf, Intendant des Kriminaltheaters, hat das Buch für die Bühne bearbeitet. Einer seit Jahren andauernden Tradition gemäß gastieren die Berliner nun auch mit diesem Stück in Hennigsdorf. Der Psychothriller "Der Seelenbrecher" wird einmalig am Sonnabend, 23. November, ab 20 Uhr auf der Bühne des Hennigsdorfer Stadtklubhauses in der Edisonstraße 1 für Gruseleffekte sorgen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Tickets gibt es sowohl in der Stadtinformation am Rathaus als auch im Stadtklubhaus selbst. Online sind die Eintrittskarten unter www.hennigsdorf.de erhältlich. Karten der Kategorie I kosten 24, ermäßigt 19,50 Euro, in der Kategorie II sind sie für 19,50 Euro, ermäßigt 16,50 Euro zu haben.