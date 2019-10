Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Wer nochmal einen Spaziergang durch das frischgefallenen Laub auf dem Historischen Friedhof in Rathenow unternehmen möchte, kann dies am Samstag, 2. November. Christa Eißer vom Memento e.V. bietet noch einmal in diesem Jahr eine Führung an. Dabei erfahren die Teilnehmer einige Neuigkeiten, wie zur geplanten Kennzeichnung der Optiker-Gräber oder den wieder aufgerichteten Grabstein des Autors Georg Hoffmann. Los geht es um 13.00 Uhr am Torhaus.