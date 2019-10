MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Im Oderland sind heute und morgen Monster, Blutschwestern sowie die Söhne und Töchter von Frankenstein unterwegs, um die Nachbarn zu erschrecken sowie Süßes oder Saures zu fordern.

Das beste Halloween-Kostüm wird bei der Halloweenparty an der Freiwilligen Feuerwehr in Neuenhagen prämiert. Beginn ist um 17 Uhr. Ein Quiz, Kürbisschnitzen, Kinderschminken und eine Wahrsagerin sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Kürbissuppe, Marshmallows und Gegrilltes sind ebenfalls vorbereitet.

Das Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Offi" in Bad Freienwalde lädt auch in diesem Jahr ab 17 Uhr wieder in den Schlosspark ein. Geister, Kobolde, Hexen und sonstige Unholde treiben dort ihren Schabernack. Treffpunkt ist am Tor zum Park, wo ein Obolus von 1,50 Euro pro Person erhoben wird. Für eine kleine Geistermahlzeit ist vor Ort ebenfalls gesorgt.

Zum Kürbisschnitzfest sind Jung und Alt am Donnerstag ab 14 Uhr an das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Herzhorn eingeladen. Kürbisse und Messer sollten mitgebracht werden, heißt es aus dem Verein für Kultur in Möglin, Herzhorn und Reichenow, kurz MöHRe. Vorgesehen ist auch ein Lampionumzug.

Wanderung mit Lichtern

Eine besondere Halloweenwanderung bieten die NaturFreunde Oberbarnim-Oderland am Donnerstag für Familien mit Kindern an. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Bushaltestelle Waldstadt (Am Sparrenbusch, Ecke Danckelmannstraße). Bei dem kleinen Spaziergang mit Wolfgang Bülow und Lichtern gibt es Geschichten über Samhein – oder Halloween, wie es heute heißt. Eingegangen wird auch auf die Geschichte der letzten Hexenverbrennung bei Freienwalde an der Brandfichte. Im Anschluss werden Süßigkeiten im Wohngebiet gesammelt. Um Anmeldungen unter Telefon 03344 3002881 wird gebeten.

Die Hohenwutzener starten zu Halloween an diesem Mittwoch um 18 Uhr mit einem Fackelumzug an der Eiche am Dorfplatz, teilte Ortsvorsteherin Petra Lunow mit. Von dort ziehen sie zum Gemeindezentrum an der Feuerwehr, wo sie eine Gruselstrecke erwartet. Wen ohnehin nichts mehr schrecken kann, für den gibt es Hexenpusch, Hexensuppe aus dem Hexenkessel, deftige Grillwurst, Knüppelteig und darüber hinaus Musik mit DJ Tiefenrausch.

Der Heimatverein Lüdersdorf feiert dagegen erst am Donnerstag seine diesjährige Halloween-Party ab 17 Uhr mit Lampionumzug, Stockbrot, heißer Suppe, Würstchen und Glühwein gibt es vor dem Vereinshaus.