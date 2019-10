Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das erste Schwedter Gutscheinheft dieser Art heißt "Zwei zu eins für Dich!, bündelt 24 Angebote in Schwedt zum Erleben und Genießen zu zweit im Brauwerk, Kino, Aquarium, in der Touristinfo oder an den Uckermärkischen Bühnen und verspricht, nutzt man alle Offerten, einen finanziellen Vorteil von 300 Euro.

Wer zum Beispiel Lesungen, Jazzfrühschoppen, Brunch im Brauwerk, Musicals, Märchen oder Schauspiel-Aufführungen am Theater, Entdeckerführungen oder Schokolade mit Schwedt-Motiven der Tourist-Info, Kino im Filmforum oder Sauna, Badevergnügen und ein Essen in der Wunderbar des Aquarium zu zweit genießen will, zahlt mit dem Gutscheinheft jeweils nur den Einzelpreis. Die Kosten des Bonuspasses von 49,90 Euro rentieren sich schon nach der Nutzung von zwei oder mehreren Angeboten mit Einzelpreisen zwischen 3,50 und 47 Euro.

Der Schwedter Bonuspass entstand in Kooperation des Theaters, der Stadtwerke, des Brauwerks und der Tourist-Info. Das kleine Heft mit den 24 Gutscheinen ist ab sofort bei allen beteiligten Partnern erhältlich. Das Heft ist auf 600 Exemplare limitiert. Mit den Offerten darin erhoffen sich die Anbieter einen nachhaltigen Werbeeffekt. "Schwedt hat so viel zu bieten, so viele Möglichkeiten. Mit diesem gebündelten Angebot machen wir darauf aufmerksam, erhöhen die Attraktivität der Stadt und gewinnen vielleicht neue Besucher und Kunden", sagt Theaterintendant André Nicke.

Wolf Mieczkowski vom Brauwerk brachte die Idee der Brunchhefte aus anderen Städten mit und regte eine Schwedter Variante davon an. Stadtwerkechef Dirk Sasson, Ireen Kautz vom Tourismusverein Momentum und André Nicke mussten nicht lange überzeugt werden. Die ersten termingebundenen Angebote starten im Frühjahr, alle anderen gelten ab 2020. "Ein ideales Weihnachtsgeschenk für Genießer", erklärt André Nicke, warum das neue Angebot schon jetzt präsentiert wird. Für kommende Jahre können sich die Akteure vorstellen, dass weitere Partner hinzustoßen.

Entdeckerbox ab Herbst

Unter den Angeboten sind übrigens auch komplett neue Produkte wie die Spielzeitmenüs des Brauwerks zu neuen Inszenierungen der Bühnen, die gerade mit dem Ulenspiegel-Menü ihre Premiere erlebten. Die Schwedt-Info bietet im Bonusheft eine neue Entdeckerbox an, die im Herbst erscheint.