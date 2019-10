Kerstin Unger

Gellmersdorf (MOZ) In Görlsdorf erweitert die Pension "Im Forsthaus" die Übernachtungskapazitäten. Der "Försterhof Görlsdorf" bietet acht zusätzliche Betten für Gäste und einen Ab-Hof-Verkauf regionaler Produkte an. In Alt-Galow bereichert der "Kranichhof" den Oder-Neiße-Radweg mit vier Betten und bietet Seminare und Workshops im neuen Wildkräuterpavillon an. In Neukünkendorf wurde das 2014 durch einen Großbrand zerstörte Betriebsgebäude der Pegasus Uckermark GmbH wieder aufgebaut und bietet nun mehr Arbeitsplätze als zuvor. In Gellmersdorf hat ein Bauunternehmer rund 200 Jahre alte Stallungen des ehemaligen Gutshofs zu einem attraktiven Mehrgenerationenhaus umgebaut. Alle Projekte haben eine Gemeinsamkeit: Sie wurden aus dem Leader-Programm gefördert. Insgesamt wurden hier rund 1,5 Millionen Euro in die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume investiert. Davon sind 246 000 Euro EU-Fördermittel.

Nützlicher Erfahrungsaustausch

Mitglieder des Regionalen Arbeitskreises (RAK) Nationalparkregion Unteres Odertal, der die Projektanträge nach Auswahlkriterien bewertet und der Lokalen Arbeitsgruppe empfiehlt, besuchte am Montag die genannten Projektträger. Sie wollten sehen, was aus den Vorhaben geworden ist und welche Erfahrungen die Investoren gemacht haben.

In Gellmersdorf wurden sie von Ferenc Saközi und seiner Frau im Kirchweg 1 erwartet. Der Bauunternehmer hat vor einigen Jahren die verfallenen Stallungen des ehemaligen Gutshofgeländes gekauft und zwei schmucke Fachwerkhäuser daraus gemacht. Darin sind Wohnungen für mehrere Generationen und ein Büro untergebracht. "Es ist noch nicht ganz fertig", berichtete er den Besuchern. "Aber alle sieben Wohnungen sind vermietet." Die EU-Förderung fließt in Dach, Fassade und Außenanlagen. Die Außenanlage muss noch gestaltet werden. Auf dem achteckigen Fundament hinter den Häusern entsteht ein Gemeinschaftsraum, von dem das ganze Dorf profitiert. Ortsvorsteher Heinz Frick ist froh, dass einer der größten Schandflecke verschwunden ist. "So etwas haben wir in der Vergangenheit vermisst. Bisher wurden die alten Bauten meist zerstört und neugebaut, weil es keine Förderung gab. Vielleicht hat da die Stadt die ersten Jahre verschlafen", sagt er.

Die kleineren Wohnungen sind von älteren Leuten bewohnt, die nicht mehr in ihren Häusern bleiben konnten, eine 150 Quadratmeter große Wohnung im Obergeschoss für eine Familie ist demnächst fertig. Die alten Balken und der Schornstein sind originelle Blickpunkte in den Räumen.

Glücklich im neuen Heim

Erika Bädke wohnt seit fast zwei Jahren im Erdgeschoss. Ihr eigenes Haus mit großem Garten konnte sie nicht mehr bewirtschaften. Nun freut sich die fast 83-Jährige über eine altersgerechte Wohnung. Stolz zeigt sie ihr schickes Bad und die große Stube, von der beim Bau sogar noch ein kleines Schlafzimmer abgetrennt werden konnte.

Viele ältere Leute wollen nicht ins Seniorenheim in die Stadt, sagt Heinz Frick. Auf diese Weise können sie hier bleiben, und in ihre Häuser ziehen junge Familien ein. "Der Ansatz, Menschen im Dorf zu lassen und nicht herauszureißen, gefällt mir", sagte Dirk Treichel. Ein nachahmenswertes Projekt, waren sich alle einig.