Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Weil er das Postgeheimnis verletzt hat, wurde am Dienstag ein 24-jähriger Hennigsdorfer Postbote vom Amtsgericht Oranienburg verurteilt.

Mehrere Monate schien alles gut zu gehen, nichts aufzufallen. Marcel K. dürfte sich in Sicherheit gewogen haben. Seit dem 8. Oktober 2017, so die Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin, hatte der Hennigsdorfer seine Nase in Dinge gesteckt, die ihn nichts angehen. Juristisch sauber ausgedrückt heißt das: Der 24-Jährige verletzte das Postgeheimnis. Als Subunternehmer arbeitete er damals für die Post. Wenn K. deren Briefkästen lehrte, habe er einen Teil der Sendungen geöffnet und nach Geld durchsucht. Im Erfolgsfall habe er die Scheine eingesteckt. Die Briefe selbst soll er in einem Briefkasten in Linthe, einem Ort zwischen Beelitz und Niemegk entsorgt haben. Einen Teil der durchsuchten Post habe er im Kofferraum eines Dritten deponiert. Diesen soll er mit damit beauftragt haben, die Sendungen verschwinden zu lassen. Das allerdings misslang, die Polizei schlug am 20. Januar 2018 zu und nahm K. vorläufig fest.

Am Dienstag nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Oranienburg verhandelt. Richter Andreas Steiner sagte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass K. in der Hauptverhandlung die vorgeworfenen Verstöße gegen das Postgeheimnis nachgewiesen werden konnten. Er sei zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden.