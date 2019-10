Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Mit Eintritt in den November reift die Vorfreude auf alles Festliche – beginnend mit dem Töpfermarkt samt verkaufsoffenem Sonntag am 03. November, dem Weihnachtsmarkt ab 25. November sowie dem ab 01. Dezember Glück verheißenden Lions-Adventskalender. Druckfrisch ist er dieser Tage stadtweit in die Verkaufsstellen gekommen: STG-Tourist-Info (Neustädtischer Markt), Reisebüro Travel Tours (Steinstraße), Apotheke im Beetzsee Center, Tabak/Zeitschriften im EKZ Wust, REWE in Plaue und Promnitz-Therapie in der Gördenallee 34.

Fünf Euro kostete eines der in der Druckerei Bertz entstandenen 3.000 Exemplare, "wovon allerdings 710 vorbestellt waren", gibt Lions-Sprecher Fred Kagels zu bedenken und mahnt zur Eile. Die übrigen 2.290 könnten schnell vergriffen sein. Die Kalender sind beliebt, schließlich kann sich hinter jedem Türchen einer der 173 Preise im Gesamtwert von 12.950 Euro verbergen, darunter als Hauptpreis ein 1.250-Euro-Reisegutschein. Neben der Hoffnung darauf und dem hübsch winter-weihnachtlichen Motiv der Hauptstraße sorgt der Kalender jeden Tag für einen netten Spruch, dem die sonst dort aufgeführten Sponsoren schon 2018 gewichen waren. Sie versammeln sich auf der Kalenderrückseite.

Was Sponsoren, Initiatoren und Kalender-Inhaber eint, ist das gute Gefühl Gutes zu tun, denn der Erlös wird wie in den 15 Jahren zuvor gespendet. Ein Drittel für die MAZ-Sterntaler, zwei Drittel diesmal für den Bürgerpark Marienberg e.V. und die BAS, die sich gemeinsam seit 2017 für den Bürgerpark Marienberg stark machen. Das unterstützt der Club wiederholt, hat bereits im Vorjahr Adventskalender-Taler dafür hergegeben sowie den Erlös des Keimzeit-Konzertes letzten Sommer. "Bleiben 2019 keine Adventskalender übrig, fließen diesmal fast 7.000 Euro und somit insgesamt 22.000 Euro in den Bürgerpark", hat Lions-Sekretär Klaus-Peter Gurries überschlagen. Die Bürgerpark-Förderer freut das konzentrierte Engagement, schließlich, so BAS-Projektleiter Ronald Weßlin, habe man noch einiges vor – zunächst an der Freilichtbühne und Beleuchtungsanlage. In den letzten zweieinhalb Jahren sei schon sehr viel erreicht worden – vor allem in Sachen Pflege der Anlage und Integration behinderter Menschen. "Außerdem hat es in diesem Jahr auf dem Marienberg schon 16 Veranstaltungen gegeben, nicht eingerechnet der BT-Kultursommer. Und auch an den Wochenenden werden immer mehr Besucher gezählt", so Weßlin. Die Fördervereins-Vorsitzende Dr. Margrit Spielmann ist ebenso voll des Lobes ob der spendablen Löwen und wachsenden Marienberg-Liebe, freut sich aber über die Lions-Adventskalender auch aus ganz persönlichen Gründen: "Der Kalender ist die ideale Geschenkidee für alle Anlässe derzeit und wird von mir auch gern noch in die Nikolausstiefel gesteckt."