Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neuruppins Feuerwehr ist am Dienstag aufgerüstet worden. Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) übergab den Einsatzkräften zwei neue Fahrzeuge – eines mit Drehleiter im Wert von 639 000 Euro sowie ein Wechselladefahrzeug, das mit Abrollcontainern bestückt wird und samt Ausstattung 637 000 Euro kostet.

Der neue Drehleiterwagen wird den 23 Jahre alten Hubretter ersetzen. Möglich wurde das nur durch einen Zuschuss des Landes Brandenburg. Es steuerte 60 Prozent des Preises bei, weil es sich bei der Neuruppiner Feuerwehr um eine Stützpunktwache handelt, die über die Stadtgrenzen hinaus zum Einsatz kommt. Mit der neuen Leiter können die Einsatzkräfte eine Höhe von 23 Metern erreichen. Weil es in Neuruppin viele Häuser mit mehreren Geschossen gibt, ist so ein Hubretter im Ernstfall für die Rettung von Menschenleben unerlässlich, betonte Golde.

Das neue Wechselladefahrzeug ist der lang ersehnte Ersatz für den Rüstwagen, der 2011 am Stöffiner Berg verunfallt war. Die Stadt konnte das neue Fahrzeug jetzt komplett aus eigener Tasche finanzieren. Dabei handelt es sich um eine Art Lkw, der mit Containern für verschiedene Einsätze bestückt wird. Geplant ist, dass das Fahrzeug zuerst im Februar einen Behälter erhält, der rollbare Regale mit verschiedenster Technik enthält. Neuruppin will in den nächsten Jahren aber auch Container mit Schläuchen für die Löschwasserversorgung über längere Wege sowie einen großen Wasserbehälter anschaffen. Letzterer soll dann das alte Groß-Tanklöschfahrzeug ersetzen. Hilfreich ist für die Feuerwehr auch der Kran an dem neuen Wagen. Dieser wird bei der technischen Hilfe, beispielsweise bei der Bergung von Unfallautos, gebraucht.

Golde dankte den Stadtverordneten dafür, dass sie das Geld dafür zur Verfügung gestellt haben. Er kündigte aber auch an, dass in den nächsten Jahren weitere große Investitionen bevorstehen – unter anderem für den Bau der neuen Hauptwache.