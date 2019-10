Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Die größte Herausforderung für diejenigen, die am Faschingsprogramm teilnehmen ist, dass während des mittlerweile gut anderthalbstündigen Auftritts selbst der Toilettengang zu einer Herausforderung wird. Insofern stoßen die Nassenheider Jecken vor dem Auftritt nur kurz an, um sich Mut zu machen. Doch es ist wirklich nur ein Schluck. "Sich zurückzulehnen und den Abend genießen, dafür ist auch nach dem Auftritt noch Zeit", sind sich Gabi Schulze, Lothar Stietz, Silvia Petersen, Lutz-Peter Schild und Dagmar Kuprat einig. Die Fünf sind der harte Kern und die guten Seelen der Nassenheider Jecken, und die drei Damen von der Sektion Tanzen vom Sportverein Blau-Weiß Nassenheide Schuld daran, dass es die Faschingsveranstaltung überhaupt gibt. Sie kamen von nun mittlerweile 20 Jahren auf die Idee, ein kleines Programm mit Tanz und Sketchen einzustudieren und aufzuführen. Ihnen machte es Spaß. Was noch wichtiger war, der Auftritt kam super an. Insofern war klar, dass es im folgenden Jahr einen Nachschlag geben wird.

Wiedererkennungsabsicht

Richtige Narren nach rheinischem Vorbild sind die Nassenheider Jecken nicht. Vielmehr verbinden sie das Programm mit Faschingselementen, denn Kostüme sind Pflicht, auch für die Gäste, und nach dem Programm mit gefeiert und getanzt. "Wir wollen einfach etwas für den Ort anbieten. Es soll ein Abend sein, an dem sich die Leute treffen und miteinander feiern. Wir laden dazu auch alle Neu-Nassenheider ein. Denn das ist doch eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen", so Dagmar Kuprat.

Beim Programm wird die große Politik ausgespart,.dafür aber das Leben im Ort auf die Schippe genommen. Nicht bösartig, sondern anhand wiedererkennbarer Begebenheiten. Dazu gehört der Auftritt von Oma Kuprat und Oma Schulze ebenso wie der der Ärztin Dr. Joghurt Light in Anlehnung an die wahre Dr. Cornelia Jonuleit, die zwei Hunde ihr Eigen nennt, die in der Praxis auch anzutreffen sind. Klar, dass dies auch in den Auftritt von Dr. Joghurt Light einfließt. Dass es dabei keineswegs um Häme geht, versteht sich von selbst, und dass das auch verstanden wird, beweist beispielsweise, dass die Ärztin den Narren für ihren Auftritt einen Kittel spendiert hat.

Ein Knaller sind bei den Auftritten immer die Tanzdarbietungen, sowohl die der Frauen als auch die der Männer, die jedoch separat üben. Doch die Proben dauern meist gleich lang. Der große Unterschied dabei ist, verrät Silvia Petersen, "dass die Männer etwas ungelenkiger sind und deshalb mehr Anleitung brauchen, um die Abfolge der Schritte zu lernen. Das klappt bei den Frauen besser, doch sind die viel verschwatzter. Sie brauchen deshalb mehr Zeit, bevor überhaupt mit den Proben begonnen wird."

Am Programm wird bereits seit dem Sommer gefeilt. "Da tragen wir die Ideen für die Sketche und Tanznummern zusammen", so Dagmar Kuprat. Daraus werde dann in der kleinen Runde der Ablaufplan für den Abend entwickelt. Die heiße Übungsphase beginne traditionell am Montag vor dem 11.11. und erstrecke sich bis zur Generalprobe am Freitag vor dem Auftritt.

Gut 25 Mitstreiter gehören dem Ensemble inzwischen an. Da den Überblick zu bewahren und alles ins Laufen zu bringen, ist eine logistische Herausforderung, die erst einmal gemeistert werden muss. Hinzu kommt, dass der Saal eingeräumt und für den Sonntagsfasching der Kuchen gebacken werden muss. "Wenn wir da nicht die Unterstützung der Nassenheider hätten, die Löschgruppe, die anderen Vereine oder die vielen fleißigen Bäcker, dann könnten wir das gar nicht leisten", bedanken sich die Fünf bei allen Unterstützern und hoffen, auch in kommenden Jahr wieder auf eine tolle Faschingsfeier.