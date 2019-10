Volkmar Ernst

Ort (MOZ) Die Heidekrautbahn fährt auf dem Streckenabschnitt zwischen Wensickendorf und Liebenwalde schon seit 1997 nicht mehr. Dass die Liebenwalder ihre Bahnanbindung wiederhaben wollen, ist kein Geheimnis. Deshalb wurde im Auftrag der Niederbarnimer Eisenbahn-AG (NEB) auch eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Reaktivierung der Bahnanbindung war ebenso Wahlkampfthema.

In diesem Zusammenhang hat der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann die Landesregierung gefragt, wie die Machbarkeitsstudie der NEB sowie die Pläne der Stadt bewertet werden, die Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. In der Studie wird von einem Aufkommen von 470 Ein- und Aussteigern ausgegangen. Die Baukosten werden mit mehr als 25 Millionen Euro angegeben. Doch fehlen der Landesregierung weitere Zahlen und Fakten, um über die Wiederinbetriebnahme entscheiden zu können. Hingegen seien "die Intentionen der Stadt und auch das betriebswirtschaftliche Interesse des Betreibers" nachzuvollziehen, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Bürgermeister optimistisch

Antworten, die Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos), wie folgt kommentiert: "Ich freue mich, dass die Landesregierung nachvollziehen kann, welchen Nutzten sich die Stadt von der Reaktivierung des Bahnanschlusses verspricht. Das ist und bleibt für uns ein Grund, das Thema weiter aktiv zu verfolgen. Wie heißt es doch so schön, steter Tropfen höhlt den Stein", so das Stadtoberhaupt. Verwundert ist Lehmann über die Aussage, dass für eine Nachvollziehbarkeit Zahlen fehlen. "Ein Anruf bei uns oder auch bei der NEB hätte genügt, um die Zahlen zu erhalten, auf deren Grundlage die Machbarkeitsstudie basiert", so sein Statement dazu. Theoretisch müssten sie sogar im betreffenden Fachressort in Potsdam vorliegen, fügt er hinzu.

Dass die Reaktivierung der Bahnstrecke im Landesnahverkehrsplan 2018 keine Berücksichtigung gefunden hat, ist für Lehmann nur der Ansporn, das Vorhaben im nächsten wiederzufinden. "Spätestens in ein oder zwei Jahren wird mit der Vorbereitung der Fortschreibung begonnen. Bis dahin werden wir uns immer wieder zu Wort melden und vor allem auch alle notwendigen Zuarbeiten vorlegen können."

Kostenanalyse

Bezüglich der anstehenden Baukosten verweist Lehmann darauf, dass bislang noch gar nicht über eine Kostenverteilung gesprochen worden sei, vor allem auch darüber, dass ein Hauptposten der Arbeiten die Instandsetzung der zwei Brücken betreffe.